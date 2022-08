Harga CPO Turun, BPS Ingatkan Meredupnya Windfall Komoditas

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta seluruh pihak untuk mewaspadai kondisi berakhirnya windfall komoditas. Sebab, harga komoditas utama ekspor Indonesia terpantau mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, hingga Juli 2022 baik pangan maupun energi serta beberapa harga komoditas mengalami penurunan seperti minyak mentah, minyak kelapa sawit, nikel, dan gandum.

Advertisement

"Hal ini perlu kita waspadai terkait dengan perubahan harga yang terjadi di internasional. Penurunan harga komoditas unggulan ekspor utama kita seperti minyak kelapa sawit ini barangkali memang menjadi perhatian kita sebagai tanda berakhirnya windfall harga komoditas,” ucap Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS, Senin (15/8/2022).

BACA JUGA

Setelah 3 Hari Naik, Harga CPO Akhirnya Turun

Harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi US$ 1.056,6 per metrik ton pada Juli 2022. Sebelumnya pada Juli 2021, harga minyak kelapa sawit mencapai US$ 1.062,9 per metrik ton.

Minyak mentah secara month to month mengalami penurunan 10,03%, namun secara year on year mengalami kenaikan 43,4%. Harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi US$ 21.005 per metrik ton, sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan.

“Untuk gas alam ini juga menunjukkan tren penurunan di bulan Juli 2022 yaitu secara month to month turun sebesar 5,45%. Sementara secara year on year masih menunjukkan peningkatan 90,80%,” ucapnya.

BACA JUGA

Larangan Ekspor Dicabut, Harga CPO Internasional Turun

Harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar US$ 382,5 per metrik ton. Bila dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir harga gandum pada Mei 2022 masih relatif lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli 2022.

Sementara itu, komoditas batu bara dan gas lama masih berada pada posisi harga yang tinggi.

“Batu bara juga merupakan komoditas ekspor utama di bulan Juli terjadi peningkatan sebesar US$ 306,4 per metrik ton. Kalau kita lihat grafiknya untuk batu bara masih menunjukkan peningkatan,” kata Setianto.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily