Harga Minyak Melemah US$ 4 Terbebani Data Ekonomi Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun lebih US$ 4 per barel pada Senin (15/8/2022) di tengah kekhawatiran permintaan karena buruknya data ekonomi Tiongkok sehingga menimbulkan kekhawatiran resesi ekonomi global.

Harga minyak mentah berjangka Brent melemah 3,1% ke US$ 95,10 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 2,9% pada US$ 89,41 per barel.

Bank sentral di Tiongkok, importir minyak mentah terbesar di dunia, memangkas suku bunga pinjaman untuk mendonkrak permintaan karena data menunjukkan ekonomi melambat pada Juli. Aktivitas pabrik dan ritel tertekan kebijakan nol-Covid-19 Beijing dan krisis properti.

Data pemerintah Tiongkok menunjukkan produksi kilang negara itu turun menjadi 12,53 juta barel per hari (bph), terendah sejak Maret 2020.

Sementara Bank ING memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok 2022 menjadi 4%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,4%. Bank ING juga memperingatkan potensi penurunan lebih lanjut.

Adapun indeks dolar AS, naik. Harga minyak umumnya dihargai dalam dolar AS, sehingga greenback yang lebih kuat membuat komoditas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Di sisi lain, pembicaraan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 juga menjadi fokus investor Senin. Pasokan minyak bisa meningkat jika Iran dan Amerika Serikat (AS) menerima tawaran Uni Eropa, menghapus sanksi terhadap ekspor minyak Iran.

Iran akan menanggapi rancangan proposal final Uni Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015, kata menteri luar negerinya.

Iran juga menyerukan Amerika Serikat untuk menunjukkan fleksibilitas guna menyelesaikan tiga masalah yang tersisa.

Sumber: CNBC