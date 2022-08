Harga Emas Turun 1% karena Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun 1% pada Senin (15/8/2022) karena penguatan dolar. Investor juga lebih berhati-hati menjelang risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve AS (the Fed) di tengah komentar hawkish pejabat bank sentral.

Harga emas di pasar spot turun 1,28% pada US$ 1.778,74 per ons, setelah naik sekitar 1,6% minggu lalu. Sedangkan harga emas berjangka AS ambles 1,14% menjadi US$ 1.794,8.

"Emas berjuang untuk bersinar pagi ini di tengah dolar yang stabil dan kekhawatiran permintaan fisik logam mulia Tiongkok dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat," kata analis pasar di FXTM, Lukman Otunuga.

Risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan menjadi fokus investor.

“Bagaimana emas tetap sensitif dan reaktif terhadap apa pun yang berkaitan dengan suku bunga dan inflasi, logam mulia dapat berubah volatil,” tambah Otunuga.

Risalah FOMC dari pertemuan 26-27 Juli akan dirilis pada 17 Agustus.

Presiden Bank Fed Richmond Thomas Barkin pada akhir pekan lalu mengatakan the Fed ingin menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi. Naiknya suku bunga AS meredupkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil. Indeks dolar menguat 0,5% membuat harga emas lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Sementara ekonomi Tiongkok melambat pada Juli menyusul aktivitas pabrik dan ritel tertekan kebijakan nol-Covid-19 Beijing dan krisis properti. Negara ini adalah konsumen emas terbesar di dunia.

Adapun angka inflasi Inggris Juli, yang dijadwalkan akhir pekan ini, juga menjadi perhatian investor.

Namun analis pasar di Kinesis Money Rupert Rowling mengatakan bahwa apa yang terjadi di AS merupakan pendorong terbesar untuk emas. “Kebijakan Federal Reserve jauh lebih besar berdampak pada harga emas daripada Bank of England,” kata dia.

