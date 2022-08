Menjadi 'Benchmark' Kesuksesan Tenaga Pemasar, TAA 2022 Sukses Diselenggarakan di Bali

Nusa Dua, Bali, BeritaSatu.com – Top Agent Awards (TAA) merupakan ajang unjuk prestasi atas usaha keras para tenaga pemasar setiap tahunnya. Bentuk apresiasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) ini diharapkan dapat memotivasi tenaga pemasar lainnya agar menjadi tenaga pemasar yang profesional, memegang teguh kode etik dan berdedikasi tinggi dalam membantu dan melayani nasabah dengan baik.



Setelah dua tahun sebelumnya dilaksanakan secara hybrid, AAJI sukses menyelenggarakan TAA secara offline pada 10-12 Agustus di Bali. Puncak dari rangkaian kegiatan tersebut berupa Gala Dinner (Awarding Night), yakni pemberian penghargaan untuk para tenaga pemasar yang berprestasi. Acara berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Jumat (12/8). Dihadiri 500 tamu yang terdiri dari pejabat daerah, pengurus AAJI, direksi perusahaan asuransi jiwa, serta para tenaga pemasar yang masuk nominasi, TAA AAJI kali ini, mengusung tema “Anugerah Insan Berprestasi”.

Advertisement



Ketua Panitia TAA AAJI ke-35 Jos Chandra Irawan mengatakan, dengan tema tersebut diharapkan agar tahun ini menjadi pembuka dari rangkaian apresiasi langsung kepada para insan asuransi jiwa yang berprestasi dan berdedikasi. “Kami berharap apresiasi ini dapat berdampak positif bagi kesuksesan industri asuransi jiwa, tidak hanya di lingkup perusahaan semata, juga secara nasional, maupun internasional,” tuturnya.



Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam sambutannya mengatakan, selama 35 tahun pelaksanaannya, TAA telah menjadi benchmark bagi perusahaan asuransi jiwa di Indonesia untuk berlomba-lomba menciptakan tenaga pemasar berprestasi yang menjadi kebanggaan perusahaan, dan TAA AAJI telah menjadi wadah bagi para tenaga pemasar untuk menunjukkan siapa yang terbaik dari yang terbaik. “Hal ini membuktikan bahwa TAA AAJI merupakan salah satu pendorong yang mampu memberikan motivasi kepada para tenaga pemasar untuk terus mengukir prestasi. TAA AAJI juga merupakan bagian dari upaya industri asuransi jiwa untuk mengenalkan profesi tenaga pemasar asuransi jiwa kepada masyarakat umum secara luas," tutur Budi.



Lebih lanjut Budi menjelaskan, TAA AAJI merupakan acara milik seluruh insan industri asuransi jiwa, wujud apresiasi atas kerja keras dan prestasi yang membanggakan bagi para tenaga pemasar maupun perusahaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan berlomba-lomba turut serta hadir dan ikut ambil bagian dalam TAA AAJI, baik mengikutsertakan para tenaga pemasarnya dalam berbagai kategori penghargaan, peserta seminar, maupun sebagai sponsor.

Budi pun menyampaikan, di tengah kondisi yang sangat tidak menentu dan perkembangan ekonomi yang sangat fluktuatif, para tenaga pemasar tetap mampu menorehkan prestasinya. Hal ini bisa terlihat dari kinerja industri asuransi jiwa selama kuartal I 2022 yang mampu menghasilkan total pendapatan sebesar Rp62,27 triliun. Pencapaian total pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total pendapatan di kuartal I 2019 yang nilainya sebesar Rp 52,24 triliun. “Artinya industri kita tidak hanya sudah melewati masa sulit pandemi Covid-19, melainkan sudah mampu melampaui capaian pendapatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19” lanjut Budi.



Adapun terkait jumlah tenaga pemasar asuransi jiwa hingga kuartal I 2022 tercatat sebanyak 570.907 orang, sedangkan jumlah tertanggung sebanyak 75,45 juta orang, sebanyak 21,29 juta di antaranya merupakan tertanggung perorangan.

Merujuk data BPS per Juli 2022 yang menyatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta orang, artinya potensi pasar asuransi jiwa masih sangat besar. Dengan demikian, peluang menjadi tenaga pemasar pun angat terbuka lebar untuk bersama-sama mencerdaskan masyarakat Indonesia tentang pentingnya berasuransi agar dapat membantu Pemerintah dalam upaya menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat.

Seiring tren digitaliasi yang sedang berkembang dan membantu kemudahan proses ujian sertifikasi, AAJI sejak tahun lalu telah meluncurkan ujian sertifikasi keagenan berbasis digital melalui aplikasi Mobile Exam. Validasi dan keabsahan ujian mandiri melalui aplikasi Mobile Exam ini, menjadi prioritas utama AAJI untuk menciptakan tenaga pemasar asuransi jiwa yang handal, profesional dan menjunjung tinggi standar praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa.

“Melalui tenaga pemasar asuransi jiwa mari kita wujudkan Indonesia yang sehat dan cerdas finansial sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera” tutup Budi.

Ada lima kategori pemenang yang diumumkan pada saat Awarding Night, sebagai berikut:

1. Top Agent in Bancassurance;

2. Top Senior Agent by Production;

3. Top Agent by Policy;

4. Top Agent by Premium; dan

5. Top Agent of the Year.

Sebelum pengumuman pemenang Top Agent of The Year 2021, yang merupakan predikat paling bergengsi bagi para tenaga pemasar, AAJI menetapkan Arry Wibowo (PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia) dan Bugi Riagandhy (PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) sebagai ketua dan wakil ketua Panitia TAA AAJI ke-36 tahun 2023 mendatang.

Pergelaran TAA AAJI Ke-35 Tahun 2022 ditutup dengan pengumuman pemenang :

Peringkat 1 – Budi Purnama Dewi (PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia) dengan poin 10.130;

Peringkat 2 – Margaret Yunita Arifin ( PT Asuransi Jiwa Sequis Life) dengan poin 10.060; dan

Peringkat 3 – Lidyawati (PT Prudential Life Assurance) dengan poin 9.880.

ISR dan Seminar

Ada tiga agenda yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan TAA AAJI ke-35 Tahun 2022 yakni Industry Social Responsibility (ISR), Seminar Motivasi (Convention), dan Malam Penganugerahan (Gala Dinner).

ISR diselenggarakan di Desa Taro, Kabupaten Gianyar pada Rabu (10/8) dengan mengangkat tema ' Naik Kelas, Siap Bersaing di Pasar Global'. Pada kegiatan ini AAJI memberikan Literasi Keuangan dan Asuransi yang mencakup Pelatihan Kreatif Branding UMKM Pedesaan serta Pelatihan Literasi Keuangan dan Asuransi. AAJI meresmikan pula Pembukaan Bisnis Galeri dan UMKM yang dinamai Rumah UMKM.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon mengatakan kegiatan yang digelar di Desa Taro ini sebagai salah satu wujud nyata industri asuransi jiwa dalam memberikan kembali kepada masyarakat di luar pemegang polis.

“Jadi bentuk yang bisa kami berikan adalah literasi keuangan agar masyarakat semakin paham bahwa uang harus dikelola dengan baik. Literasi asuransi bahwa beberapa risiko bisa diproteksi dan masa depan bisa direncanakan. Kami bekerja sama dengan UMKM, dengan harapan memberi manfaat,” ujar Budi Tampubolon saat meresmikan BUMDes Sarwada Amertha Desa Taro.



Sementara itu Perbekel (Kepala Desa) Taro, I Wayan Warka menyambut positif upaya yang dilakukan AAJI. Menurutnya, literasi atau pelatihan bantuan dari AAJI itu sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) termasuk juga kalangan remajanya. Hal ini terbukti setelah mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan yang difasilitasi Forum Komunikasi Destinasi Wisata Bali (Forkom Dewi), para peserta sudah bisa melakukan pengemasan produk terstandar baik dan dapat bertahan lama. Sejumlah ahli baik dibidang digital, pengemasan maupun pemasaran turut dihadirkan dalam literasi tersebut.

“Setelah mengikuti literasi selama sebulan mereka sudah bisa mengemas produk dengan bagus,” ujar Warka. Dirinya optimistis kemasan produk-produk oleh warganya itu akan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Hari kedua, Kamis (11/8), dilaksanakan acara Seminar Motivasi (Convention) di Mangupura Hall, The Westin Resorts Nusa Dua. Seminar ini menghadirkan Denny Santoso dan Haryanto Kandani, motivator handal dan berpengalaman yang berbagi inspirasi, motivasi, dan menambah wawasan para tenaga pemasar asuransi jiwa peserta TAA AAJI ke-35.



Ketua Panitia TAA AAJI ke-35, Jos Chandra menyampaikan bahwa banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari seminar ini. “Para tenaga pemasar asuransi jiwa diharapkan dapat memetik pelajaran dan menjadi lebih optimis, fokus, dan lebih bersemangat menjalani profesi sebagai tenaga pemasar asuransi jiwa, serta dapat meraih lebih banyak kesuksesan yang pada gilirannya menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun perusahaan tempat ia bergabung,” tutur Jos.

Denny Santoso (Founder & CEO Tribelio) menyampaikan materi berjudul “How to Get Prospect Data from Social Media”, ia menguraikan bagaimana pemanfaatan media sosial yang pada akhirnya dapat menghasilkan transaksi. Sementara itu, Haryanto Kandani (Achievement Motivator) menyampaikan materi “Win the Future” yang menekankan hal-hal seperti shifting, strategi, sinergi, skills, solusi, service, hingga selling.



Dalam sambutannya, Jos Chandra menegaskan bahwa perusahaan harus membekali tenaga pemasarnya dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, informasi mengenai produk, pemasaran dan manajemen, leadership skills, dan pengetahuan mengenai standar praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa, serta perlindungan konsumen. “Pengetahuan dan keterampilan mengenai digital skills untuk terus mengikuti tren yang ada juga harus selalu diasah dan diperbaharui setiap saat agar dapat mengikuti perkembangan zaman,” tutup Jos di hadapan 500 orang tenaga pemasar asuransi jiwa yang hadir.

Dalam acara ini, para peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir secara otomatis akan mendapatkan kredit 2 (dua) poin CPD (Continuous Professional Development) dari AAJI.

Terdapat 6 (enam) kategori penghargaan yang diberikan:

1. Top Rookie by Premium;

2. Top Rookie by Policy;

3. Top Agent in Telemarketing;

4. Top Group Agent by Premium;

5. Top Leader by Premium;

6. Top Leader by Recruitment.

Selain pemberian penghargaan, panitia juga berhasil menggalang dana yang akan disalurkan kepada Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali, dengan total sementara sebesar Rp17,814,000. Acara ditutup dengan interactive games, pembagian doorprize, dan penampilan dari Diskopantera.

Berikut para tenaga pemasar pemenang dari setiap kategori dalam TAA AAJI ke-35 Tahun 2022:

Top Rookie Agent by Premium : Samuel David Gozali (PT AXA Financial Indonesia)

Top Rookie Agent by Policy : Muchammad Renda Adianto (PT BNI Life Insurance)

Top Agent in Telemarketing : Maya Romantir (PT Asuransi Cigna)

Top Agent by Group Premium : Maya Lesmana (PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)

Top Leader by Premium : Prajogo Wasatan (PT AIA Financial)

Top Leader by Recruitment : Prajogo Wasatan (PT AIA Financial)

Top Agent in Bancassurance : Nurliana Yusmirani Haty (PT AXA Financial Services)

Top Senior Agent by Production :Meriyanti (PT Panin Dai-Ichi Life)

Top Agent by Policy : Linus Guskia (PT AIA Financial)

Top Agent by Premium : Dewi Tirta Sadikin (PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya)

Top Agent of The Year : Budi Purnama Dewi (PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily