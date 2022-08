Pasar Kripto Masih Alami Tekanan Jelang Pertemuan The Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar kripto terus mengalami tekanan, seperti terpantau pada Selasa (16/8/2022) pagi.

Harga Bitcoin, Ethereum dan aset kripto utama lainnya kompak turun ke zona merah, walau sempat secara singkat naik signifikan pada perdagangan Senin (15/8/2022) malam.

Token Shiba Inu (SHIB) dan Dogecoin (DOGE) di antara jajaran aset kripto utama, akhirnya juga ikut turun. Padahal, keduanya sempat reli hebat sehari sebelumnya. SHIB bahkan merosot paling tajam dan tembus 9,7% dalam sehari terakhir.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander mengatakan, secara umum memang belum ada sentimen positif yang jadi pembangkit pasar kripto untuk terus reli kencang.

"Sementara, dari sisi makro ekonomi, investor kini sebenarnya sedang wait and see mengantisipasi risalah rapat atau minutes of meeting The Fed bulan Juli yang dirilis pekan ini," ujar Nathan.

Investor tampaknya meyakini risalah tersebut akan memuat petunjuk tentang apakah The Fed bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 atau 75 basis poin bulan depan.

Naik-turun suku bunga acuan The Fed menjadi krusial untuk mempengaruhi selera investor nantinya untuk mengakumulasi atau melakukan aksi jual di pasar kripto.

Selain kebijakan moneter The Fed, dari sisi teknikal, investor terlihat masih ragu untuk melakukan akumulasi karena volume trading di pasar kripto juga terpantau terus menurun sejak akhir pekan lalu. Minimnya aksi price actions tersebut membuat investor berpikir ulang untuk bersikap optimistis bullish.

