Jokowi: APBN Diarahkan untuk Antisipasi Tekanan Inflasi Energi dan Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%.

“Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Presiden RI pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Advertisement

Diungkapkannya, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 14.750 per dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%.

Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$ 90 per barel. Di sisi lain, kata Jokowi, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.

BACA JUGA

Ini Asumsi Makro RAPBN 2023

Lebih lanjut Jokowi mengatakan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, pemerintah telah menyusun asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2023.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com