RAPBN 2023, Subsidi Energi Naik Tipis, Kompensasi Dipangkas

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2023 sebesar Rp 336,7 triliun atau turun 33% dari outlook anggaran tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun.

Dengan rincian, subsidi energi Rp 210,7 triliun, meningkat tipis dibandingkan outlook subsidi tahun ini Rp 208,9 triliun, kemudian kompensasi tercatat Rp 126 triliun atau turun 57% dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun.

"Subsidi dan kompensasi sebesar Rp 336,7 triliun (turun). Artinya harga minyak relatif lebih rendah US$ 90 per barel, kemudian kurs diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibandingkan situasi sekarang volatile," ucapnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Ia memperkirakan harga komoditas diperkirakan akan mulai melandai di tahun depan untuk minyak dunia, batu bara maupun minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Dalam proyeksinya, CPO akan mengalami penurunan dari USD 1.352 per metrik ton ke USD 920 per metrik ton di tahun depan. Kemudian batu bara juga akan mengalami penurunan dari USD 251 per ton ke USD 200 per ton. Kemudian minyak dari sekitar USD 100 atau USD 105 dolar perbarel ke USD 90 dolar per barel.

Sumber: Investor Daily