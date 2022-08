BASF dan PJI Dorong Milenial Terlibat Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda atau milenal dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BASF Indonesia (BASF) bermitra dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan kompetisi ide bertajuk Young Voices for a Sustainable Future – Innovation Challenge for a Just Transition.

“Melalui kompetisi ini, BASF mendorong generasi muda Indonesia menyuarakan gagasan dan memainkan peran sentral dalam membangun masa depan berkelanjutan. Dengan memfasilitasi keterlibatan generasi muda dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kami percaya ini menjadi landasan yang memberi mereka kesempatan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk berkontribusi pada komunitas dan dunia yang lebih baik di masa depan,” kata Presiden Direktur BASF Indonesia Agus Ciputra dalam keterangan resmi, Selasa (16/8/2022).

Berlangsung secara daring sejak bulan Mei 2022, 323 pelajar dari 35 SMA/SMK dan tiga perguruan tinggi di 20 kota/kabupaten di Indonesia ditantang mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan global, khususnya yang disebabkan perubahan iklim dan transisi adil menuju ekonomi berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan bagian proyek BASF dan diadakan di delapan negara termasuk Indonesia, Uganda, Nigeria, Yunani, Hongaria, Vietnam, Brasil, dan Meksiko dalam kemitraan dengan Junior Achievement, sebuah LSM global.

Penasihat Akademik dan Operasional Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner mengapresiasi dukungan BASF. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan pelajar menjadi generasi pemimpin dan pembuat keputusan di masa depan yang inovatif dan kreatif sekaligus mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. "Generasi muda harus menjadi bagian, bahkan aktor utama, untuk menciptakan solusi masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim," kata dia.

Dari total 29 ide yang terkumpul, Tim Covarsi dari SMAN 81 Jakarta dinobatkan sebagai pemenang serta memperoleh hadiah pendanaan sebesar US$ 3.000 dan akan mendapat bimbingan intensif selama 6 bulan untuk merealisasikan solusi yang diciptakan.

Selanjutnya, Tim Covarsi dari SMAN 81 Jakarta juga akan fokus mempersiapkan diri untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Global Virtual Exchange yang diadakan oleh BASF bersama Junior Achievement Worldwide (induk organisasi Prestasi Junior Indonesia atau PJI) pada bulan November mendatang. Mereka akan berhadapan dengan tim dari tujuh negara lainnya, meliputi Uganda, Nigeria, Yunani, Hungaria, Vietnam, Brazil, dan Meksiko.

