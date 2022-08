Indef: Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Kurang Optimistis

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai target pertumbuhan ekonomi di 2023 sebesar 5,3% yang disampaikan pemerintah menunjukkan sikap yang tidak optimistis. Pasalnya, sebelumnya pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada pada rentang angka 5,3%-5,9%.

“Dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kami melihat benar-benar terjadi awan gelap di tahun 2023, karena dari perkiraan disampaikan oleh pemerintah pada bulan Mei 2022 lalu bahwa tahun 2023 pertumbuhan ekonomi antara 5,3%-5,9%. Artinya pemerintah mengambil preferensi batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi. Yang kami bayangkan, tadinya pemerintah cukup berani mengambil porsi pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,9%,” kata Tauhid Ahmad dalam diskusi publik Indef secara virtual, Selasa (16/8/2022).

Advertisement

Bila pemerintah optimistis, Tauhid mengatakan seharusnya target pertumbuhan ekonomi di 2023 berada di level 5,9% atau batas atasnya.

BACA JUGA

Ini Asumsi Makro RAPBN 2023

“Artinya bahwa tahun depan memang masih menjadi tahun yang cukup kritis. Kita masih dibayang-bayangi oleh krisis Rusia-Ukraina. Ini ditunjukkan dengan harga minyak dunia yang diperkirakan US$ 90 per barel, dan juga bayang-bayang inflasi sebesar 3,3% pada tahun 2023 yang akan datang,” kata Tauhid.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantar RAPBN 2023 dan nota keuangannya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3%. Target ini mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 14.750 per US$ dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%. Untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US$ per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com