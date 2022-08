Harga Emas Melemah karena Dolar, Investor Tunggu Isyarat Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas lebih rendah pada perdagangan Selasa (16/8/2022) karena dolar bertahan mendekati level tertinggi 3 minggu. Sementara investor menunggu isyarat kenaikan suku bunga dari risalah pertemuan terakhir Federal Reserve AS (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.774,79 per ons, setelah ambles lebih 1% pada Senin (15/8/2022). Sementara emas berjangka AS hilang 0,5% pada US$ 1.789,7.

Adapun dolar bertahan di dekat level tertinggi 3 minggu di awal sesi.

"Emas menghadapi beberapa tantangan karena dolar terus menguat menjelang risalah Fed, pasar emas akan sangat berfluktuasi sampai kita sampai ke pertemuan Fed pada September," kata analis OANDA, Edward Moya.

Risalah pertemuan Fed bulan lalu akan dipublikasikan pada Rabu (17/8/2022). "Risalah kemungkinan akan mengkonfirmasi keyakinan bahwa kenaikan suku bunga agresif masih terbuka, hal ini akan mendukung penguatan dolar dan berpotensi memberikan tekanan pada harga emas," tambah Moya.

Beberapa pejabat Fed baru-baru ini, menyoroti perlunya terus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Namun inflasi yang tinggi membuat emas yang tidak menghasilkan kurang menarik.

"Investor telah menarik dana yang diperdagangkan di bursa emas dan itu bisa membebani harga emas," kata analis Bank of China International Xiao Fu.

"Namun karena risiko resesi meningkat, penurunan emas terbatas meskipun ada kenaikan suku bunga agresif," kata Standard Chartered dalam sebuah catatan.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 20,10 per ons, platinum naik tipis 0,1% menjadi US$ 933,72 dan paladium naik 0,2% menjadi US$ 2,150,51.

Risiko resesi yang meningkat cenderung membebani platinum.

