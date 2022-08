Penurunan Harga Emas Tertahan Setelah Rilis Risalah the Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas memangkas kerugian pada Rabu (17/8/2022) setelah risalah pertemuan Federal Reserve (The Fed) menunjukkan kenaikan suku bunga mendatang tergantung pada data ekonomi. Sementara dolar juga menambah tekanan pada harga emas

Harga emas di pasar spot turun 0,62% menjadi US$ 1.764,45 per ons dan emas berjangka AS ambles 0,58% menjadi US$ 1.779,3.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Emas Melemah karena Dolar, Investor Tunggu Isyarat Fed

Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Juli menyatakan bahwa dibutuhkan waktu lebih lama dari yang diantisipasi agar inflasi menghilang. Laju kenaikan suku bunga ke depan akan tergantung data ekonomi yang masuk, serta penilaian Fed tentang bagaimana ekonomi beradaptasi.

"Pasar emas melihat risalah Fed dengan kemiringan dovish dan harga naik lebih tinggi," kata analis Standard Chartered Suki Cooper.

Harga emas memangkas kerugian setelah risalah the Fed, tetapi tetap lebih rendah, setelah turun hampir sepanjang hari karena penguatan dolar.

"Kami memperkirakan The Fed akan menaikkan 50 bps pada bulan September dan fokus akan beralih ke data CPI (consumer price index) Agustus dan data non-farm payrolls September untuk menentukan apakah inflasi memang melambat dan pasar tenaga kerja melemah," tambah Cooper.

Meski emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan karena tidak memberikan imbal hasil.

BACA JUGA

Harga Emas Turun 1% karena Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga

“Kami masih melihat Fed berkomitmen menekan tekanan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Namun, berapa kenaikan suku bunga mendatang masih dipertanyakan,” kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,59% menjadi US$ 19,7973 per ons, platinum ambles 1% menjadi US$ 925,4466, dan paladium turun 0,83% menjadi US$ 2.135,72.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC