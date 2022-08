Outlook Pasar Saham Positif pada Akhir Tahun, Ini Faktornya

Jakarta, Beritasatu.com- Outlook pasar saham Indonesia dinilai masih positif hingga akhir tahun 2022. Adapun volatilitas pasar di kuartal dua 2022 lebih disebabkan sentimen global karena The Fed menjadi lebih agresif dan kekhawatiran resesi ekonomi. Namun secara fundamental, kondisi makroekonomi domestik tidak berubah, tetap mendukung di mana momentum pemulihan ekonomi terus terjadi.

Senior Portfolio Manager Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Samuel Kesuma mengatakan, meningkatnya aktivitas domestik dan harga komoditas berdampak positif pada profitabilitas emiten di pasar saham.

“Ekspektasi IHSG dapat mencapai 7.600 dengan target pertumbuhan earnings di kisaran 12%. Adapun faktor yang menjadi katalis pasar ke depannya apabila terdapat perbaikan sentimen pasar global seperti The Fed yang menjadi lebih dovish atau meredanya tekanan inflasi global secara konsisten,” ujarnya dalam risetnya dikutip Kamis (18/8/2022).

Untuk strategi portofolio, Samuel memiliki pandangan positif pada sektor yang menangkap potensi pertumbuhan struktural Indonesia di bidang pembangunan industri energi terbarukan dan ekonomi digital. “Kami melihat eksposur di saham sektor komoditas dan teknologi dapat menangkap potensi Indonesia,” ungkapnya.

Samuel optimistis bahwa Indonesia tidak akan resesi. Sebab kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan kawasan negara maju yang cenderung mengalami perlambatan. Indonesia berada pada siklus pemulihan ekonomi didukung pembukaan kembali ekonomi yang suportif bagi pertumbuhan konsumsi domestik. Berbagai data seperti penjualan otomotif, keyakinan konsumen, dan pertumbuhan kredit terus menunjukkan pemulihan sepanjang tahun ini.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terus menurun mengindikasikan penyerapan kerja yang membaik. Data pertumbuhan ekonomi mengafirmasi momentum pemulihan ini di mana ekonomi tumbuh 5,44% YoY di kuartal II 2022, naik dari 5,01% di kuartal I 2022.

“Saat ini kami melihat risiko resesi terhadap Indonesia relatif minim, karena pemulihan konsumsi domestik memberi bantalan bagi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global,” imbuhnya.

Soal potensi AS mengalami resesi ekonomi, ia menuturkan secara teknis kontraksi ekonomi selama dua kuartal berturut-turut dapat dikatakan sebagai resesi. Namun pihaknya melihat kondisi saat ini lebih kompleks dari definisi tersebut. Umumnya pada kondisi resesi terdapat tingkat pengangguran meningkat serta aktivitas industri dan konsumsi masyarakat melemah. Namun saat ini, ia tidak melihat kondisi tersebut terjadi di AS. Tingkat pengangguran masih sangat rendah di 3,5% dan tingkat ketenagakerjaan masih pada level kuat yang tidak mengindikasikan ekonomi dalam kondisi resesi.

“Secara umum kami melihat data PDB (produk domestik bruto) AS ini sebagai indikasi bahwa ekonomi Amerika tertekan, kondisi yang wajar seiring kenaikan suku bunga secara agresif. Kami ekspektasikan pertumbuhan ekonomi Amerika akan relatif rendah di semester dua tahun ini dan 2023,” jelas Samuel.

Atas dasar itu, ia menilai The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga di tahun ini hingga terdapat bukti kalau tekanan inflasi mereda secara konsisten. Menariknya sudah terdapat indikasi tekanan inflasi mulai berkurang seiring dengan meredanya harga komoditas dunia. Harga minyak dunia sudah turun ke bawah US$ 100 per barel, turun 26% dari titik tertingginya di US$ 127, dan harga gandum yang sempat melesat karena konflik Rusia-Ukraina juga sudah turun 45% dari titik tertingginya.

“Apabila kondisi ini dapat dipertahankan, maka sangat mungkin bagi The Fed untuk mulai mengurangi intensitas kenaikan suku bunganya yang dapat menjadi kabar positif bagi pasar finansial. Ekspektasi pasar saat ini memperkirakan suku bunga The Fed dapat mencapai 3,5% di akhir tahun, dengan besaran kenaikan suku bunga tiga rapat terakhir tahun ini akan lebih kecil dibanding kenaikan 75 bps di bulan Juni dan Juli,” katanya.

Sedangkan, dari dalam negeri, seiring dengan pemulihan ekonomi, Samuel melihat inflasi inti akan naik secara gradual sehingga Bank Indonesia berpotensi menaikkan suku bunga ke level 4,0%-4,25% tahun ini.

