Harga Telur di Lampung Tembus Rp 30.000 Per Kilogram

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Harga telur ayam di pasar tradisional di Bandar Lampung, Lampung melonjak mencapai Rp 30.000 per kilogram (Kg). Terpisah, Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (18/8/2022), meminta kepala daerah di penjuru Indonesia untuk mengendalikan inflasi.

Ismono (50), salah seorang pedagang telur di Pasar Way Kandis, Bandar Lampung mengatakan, kenaikan harga telur menjadi Rp 30.000 per kilogram terjadi sejak empat hari terakhir. Sebelum mengalami kenaikan, harga telur berkisar Rp 26.000 - Rp 29.000 per kilogram.

Dalam empat hari terakhir, harga telur naik Rp 2.000 per kilogram. Kemarin juga sempat mau naik lagi katanya tapi nggak jadi," kata Ismono.

Ismono mengungkapkan, kenaikan harga telur tersebut berdampak pada daya pembeli mulai mengalami penurunan drastis.

"Pembeli banyak yang mengeluh otomatis biasanya beli sekilo sekarang cuma setengah kilo. Rumah makan juga biasanya belinya 10 kilogram, sekarang gak segitu. Jadi, daya belinya turun," ungkap Ismono.

