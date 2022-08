IDCloudHost dan ZStack Kembangkan Infrastruktur Cloud

Jakarta, Beritasatu.com - IDCloudHost, web hosting dan cloud infrastructure di Indonesia bekerja sama dengan Shanghai Yunzhou Information and Technology Ltd (ZStack International), vendor teknologi komputasi awan, menghadirkan Nusantara Stack, layanan cloud enterprise.

CEO PT Cloud Hosting Indonesia (IDCloudHost), Alfian Pamungkas Sakawiguna mengatakan kedua perusahaan akan mengembangkan infrastruktur cloud di kawasan regoinal. Adapun Hong Kong dan Indonesia menjadi hub bagi kerja sama teknologi dan perdagangan. "Kolaborasi ini mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, khususnya menunjang kebutuhan cloud untuk startup, korporasi, dan enterprise," kata dalam keterangan tertulisnya Kamis (18/8/2022).

Dia mengatakan dengan kerja sama ini, diharapkan IDCloudHost bersama ZStack Internasional dapat menciptakan inovasi di pasar korporasi dan enterprise, serta mengangkat nama Indonesia di kancah penyedia cloud di Asia Tenggara.

"Dengan kolaborasi ini, IDCloudHost dan ZStack akan menghadirkan hybrid cloud solution, seperti public cloud, hosted private cloud dan remotely managed private cloud," kata dia.

Executive Managing Director of ZStack International, Keith Poon mengatakan ZStack International bangga dapat bermitra dengan IDCloudHost di Indonesia. Adapun kerja sama ini merupakan yang pertama bagi ZStack di Indonesia. "Semua pelanggan dan mitra kami, mencari solusi yang dapat membantu keluar dari proprietary system ke open ecosystem yang menuntut paradigma open source,” kata dia.

ZStack International meyakini bahwa pelanggan dan mitra akan menghargai inovasi yang telah dikembangkan ZStack di bidang virtualisasi dan komputasi awan untuk pelanggan di Tiongkok, yang membutuhkan alternatif provider yang selama ini didominasi provider dari Amerika. "Selanjutnya layanan yang sama akan tersedia di Indonesia, kami percaya bahwa ini akan menjadi awal dari kemitraan jangka panjang," kata Keith Poon.

Pada saat sebuah perusahaan mengadopsi layanan cloud, ada tiga manfaat yang diperoleh yakni pengurangan biaya pengeluaran untuk capital expenditure ke operational expenditure. Kedua, produktivitas karyawan akan meningkat karena waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengelola infrastruktur TI akan berkurang. Ketiga, keandalan operasional lebih besar, yang dicapai melalui peningkatan availability, keamanan, dan pengurangan downtime.

Menurut laporan PWC September 2021 berjudul “The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy”, banyak perusahaan yang memanfaatkan cloud computing. Di sektor korporasi, mereka mengadopsi berbagai model layanan cloud, seperti IaaS, PaaS, dan SaaS.

Sumber: BeritaSatu.com