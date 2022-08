Harga Emas Terkoreksi karena Penguatan Dolar dan Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (18/82022) di bawah tekanan penguatan dolar. Pelemahan harga emas dibatasi penurunan imbal hasil Treasury. Sementara investor mencari lebih banyak petunjuk ekonomi yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot turun 0,11% menjadi US$ 1.759,16 per ons, setelah merosot ke US$ 1.759,17 pada Rabu (17/8/2022), terendah sejak 3 Agustus. Sementara harga emas berjangka AS ambles 0,2% pada US$ 1.773,10 per ons.

Advertisement

BACA JUGA

Penurunan Harga Emas Tertahan Setelah Rilis Risalah the Fed

Investor terus mencerna risalah pertemuan Federal Reserve AS (The Fed) Juli yang dirilis hari sebelumnya. Risalah menunjukkan The Fed menegaskan tidak akan mengendurkan kenaikan suku bunga sampai inflasi melandai secara substansial. Padahal, inflasi sudah menunjukkan pelambatan pada Juli lalu. Inflasi berdasarkan consumer price index (CPI) pada bulan Juli tumbuh 8,5% (year-on-year/yoy), menurun dari bulan sebelumnya 9,1% (yoy).

Namun The Fed juga mengisyaratkan bank sentral mulai lebih eksplisit mengakui bahwa kenaikan suku bunga berisiko mengekang kegiatan ekonomi.

Mary Daly dari The Fed mengatakan kenaikan suku bunga setengah atau 75 basis poin pada bulan September akan "masuk akal".

Ahli strategi komoditas TD Securities Daniel Ghali mengatakan imbal hasil Treasury AS turun sehingga mendorong kenaikan emas batangan tanpa bunga.

Sementara dolar mencapai level tertinggi 3 minggu, membuat emas – yang dihargai dalam mata uang tersebut – lebih mahal untuk pembeli luar negeri.

Dengan asumsi The Fed akan mengendalikan inflasi tanpa memicu ekonomi pada resesi, permintaan safe-haven akan memudar lebih lanjut. "Ini menyebabkan harga emas secara bertahap turun untuk jangka menengah hingga jangka panjang," kata Kepala Riset Julius Baer, Carsten Menke.

BACA JUGA

Harga Emas Melemah karena Dolar, Investor Tunggu Isyarat Fed

Sementara klaim pengangguran mingguan AS turun karena pasar tenaga kerja tetap tangguh.

Di pasar fisik, ekspor emas Swiss ke konsumen utama Tiongkok pada Juli naik ke level tertinggi sejak Desember 2016.

Adapun harga perak di pasar spot turun 1,46% menjadi US$ 19,55 per ons, platinum melemah 1,30%% dan paladium naik 0,66% menjadi US$ 2.154,9.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC