Franchise and License Expo Bidik Produk Lokal Go International

Jakarta, Beritasatu.com - Panorama Media menyelenggarakan dua pameran yakni Franchise and License Expo Indonesia (FLEI) dan Retail and Solution Expo Indonesia (RSEI). Kedua pameran yang diselenggarakan serentak di Jakarta Convention Center, November 2022 ini mendorong produk lokal go international.

Project Director PT Panorama Media Royanto Handaya mengatakan antusiasme pelaku waralaba mancanegara melihat potensi pangsa pasar Indonesia pasca-pandemi pada gelaran pameran FLEI 2022 International Series edisi ke-18 Juni 2022 lalu turut berdampak positif bagi pelaku waralaba lokal untuk menginspirasi menembus pasar ASEAN.

“Melihat keberhasilan FLEI edisi ke-18 Juni 2022 sebagai event perdana setelah gelombang ketiga Omicron berakhir, mengawali kebangkitan industri franchise & license Indonesia, FLEI menunjukkan keberanian dalam mempelopori segmen pameran waralaba & peluang bisnis setelah vakum selama 2 tahun terakhir," kata dia dalam keterangan tertulisnya Jumat (19/8/2022).

Sejumah peserta pameran Franchise and License Expo Indonesia (FLEI) ke-19 November 2022 mendatang di antaranya Hong Kong, Malaysia, Singapura dan negara lainnya.

Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Tri Raharjo mengatakan secara historis waralaba selalu pulih dengan baik dari setiap terjadinya penurunan ekonomi. "Permintaan terpendam mendorong pertumbuhan kuat di sektor food and beverage (F&B) dan jasa di seluruh dunia sampai 2-3 tahun mendatang," kata Tri Raharjo.

Dia mengatakan waralaba mampu melewati pandemi lebih baik dibandingkan usaha bisnis lain karena sejumlah faktor seeprti kualitas dan pengalaman kepemimpinan, akses ke modal, skala ekonomi, kesadaran merek/loyalitas dengan ide dan inovasi.

Pada umumnya, perusahaan skala menengah dan besar terimbas pandemi lebih berat dibanding UMKM. Pelaku UMKM lebih lincah menemukan inovasi dan mencoba ide baru. Hal ini yang membuat UMKM lebih tangguh untuk bertahan hidup. Alhasil, UMKM lebih siap melambung tinggi pasca-pandemi.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing Levita G. Supit mengatakan waralaba bereaksi cepat mengatasi dampak buruk pandemi dengan ide dan inovasi baru, seperti waralaba kebugaran dan pendidikan menawarkan kelas online. "Paling banyak bermunculan adalah waralaba ritel yang mengembangkan platform online dan cukup berhasil," kata dia.

Dia mengatakan para waralaba ini bukan hanya mampu bertahan hidup di masa pandemi, tetapi membuat usaha menjadi berkembang. "Mampu memanfaatkan sosial media untuk menjangkau konsumen lebih luas, menjadi content provider bagi marketplace untuk memanfaatkan aplikasi dan layanan antar terintegrasi," kata dia.

