Traveloka-Kominfo Perkuat Komitmen Dukung Agenda DEWG G-20

Kiri ke kanan: Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kominfo dan Chair Digital Economy Working Group G20; Widyasari Listyowulan, Vice President of Public Policy & Government Relations, Traveloka; Yose Rizal Damuri, Executive Director, Center for Strategic and International Studies (CSIS); Ichwan Makmur Nasution, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo; dan Rhina Anita, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo dalam kegiatan Media Briefing DEWG G20 di Jakarta Pusat, Jumat (19/8). (Foto: Istimewa)