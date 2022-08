Badai Kripto Belum Berlalu, Bitcoin dan Ether Anjlok Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin pada hari Sabtu pagi ini (20/8/2022) jatuh ke bawah $22.000, level terendah dalam lebih dari tiga minggu, di tengah aksi jual crypto yang tiba-tiba.

Bitcoin jatuh 8% menjadi US$ 21.071,56 pada pukul 08.00 pagi, menurut data coinmarketcap.com. Sebelumnya bitcoin berfluktuasi antara US$ 21.500 dan US$ 22.000. Ethereum turun 10% menjadi $1.630,8 pada saat yang sama.

Advertisement

Koreksi terjadi tak lama setelah koin digital terbesar di dunia itu melampaui level US$ 25.000 untuk pertama kalinya sejak Juni menyusul kenaikan saham AS.

Penurunan juga terjadi pada Binance Coin, Cardano dan Solana jatuh, tetapi penyebab koreksi ini tidak jelas.

BACA JUGA

Pasar Kripto Merana, Harapan Bull Run Tak Kunjung Datang

"Koreksi tidak menunjukkan pola flash crash, karena aset tidak segera rebound tajam tetapi tenggelam lebih rendah pada jam-jam berikutnya," kata Susannah Streeter, analis investasi dan pasar senior di Hargreaves Lansdown. “Sepertinya hal itu terjadi sebagai akibat dari transaksi penjualan yang besar, tanpa adanya faktor eksternal lainnya.”

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com