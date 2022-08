Rights Issue BSI, Perluas Bisnis dan Beri Manfaat bagi Konsumen

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menambah tebal permodalannya dengan menerbitkan 6 miliar saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Rights issue BSI ini dinilai akan memperluas bisnis BSI dan mendorong produk pembiayaan menjadi lebih murah sehingga memberi manfaat positif bagi konsumen.

Peneliti ekonomi syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan bahwa dengan menambah modal, BSI akan memiliki bisnis yang lebih luas. Emiten bank dengan kode BRIS ini juga akan lebih mudah mendapatkan dana murah.

“Nah dampaknya ke konsumen, karena dana murah BSI bisa bikin produk pembiayaan lebih murah. Konsumen diuntungkan kalau bank jadi buku IV,” kata Fauziah melalui keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).

Fauziah menilai potensi bisnis BSI juga masih sangat luas. Salah satunya minimnya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Ceruk pasar tersebut sangat besar dan belum dioptimalkan oleh bank-bank yang ada saat ini.

Berdasarkan kinerja satu tahun pascamerger, BSI telah menunjukan performa positif, baik dari sisi aset maupun kemampuan mencetak keuntungan. Per Desember 2021, laba bersih bank naik 38,42% secara tahunan (yoy) menjadi Rp3,03 triliun. Pada periode yang sama, aset BSI juga naik 10,73% yoy menjadi Rp265,29 triliun. Hal tersebut disokong oleh penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp171,29 triliun atau naik sekitar 9,32% yoy.

Sementara itu, hingga triwulan I/2022, BSI menorehkan capaian positif dengan membukukan laba bersih mencapai Rp987,68 miliar atau naik 33,18% secara yoy. BSI juga mampu mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp177,51 triliun atau tumbuh 11,59% yoy. Capaian tersebut didukung pula pembiayaan sehat dengan rasio non performing financing (NPF) net sebesar 0,90%. Dari sisi aset, BSI saat ini berada di peringkat tujuh secara nasional sekaligus menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.

