IHSG Berpeluang Rebound, Simak Rekomendasi Saham Ini

Jakarta, Beritasatu.com— Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpeluang rebound atau menguat. Investor dapat mencermati saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas, Andri Zakarias Siregar mengatakan, secara teknikal IHSG berpeluang rebound dan relatif terbatas, sehingga rawan profit taking dari candle bearish pin bar dan closed di atas 7.142.

“Tren bullish selama di atas 7.021. IHSG closing di atas 5 day MA (7.142). Indikator MACD bullish, stochastic crossover di area netral, pola bullish channel, candle bearish pin bar. Selama di atas support 7.021, IHSG masih berpeluang bullish, target 7.070 (DONE), 7.130 (DONE)- 7.175 (DONE -7.218 (DONE)/7.258. Dominan power buy. Range breakout berada di 7.021- 7.258,” ujar Andri dalam risetnya, Senin (22/8/2022).

Level resistance indeks berada di posisi 7.181/7.230/7.258/7.298, sementara level support berada di 7.142/7.120/7.070/7.032, dengan perkiraan range 7.120-7.230.

Lebih lanjut, Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Liesyaputra menambahkan, Jumat lalu indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,86%, begitu juga dengan S&P 500 yang terkoreksi 1,29%, bahkan indeks Nasdaq menurun lebih dalam sebesar 2,01%.

“Penurunan indeks akibat tekanan pada saham teknologi seiring dengan meningkatnya yiled obligasi AS. Saham Amazon, Apple dan Microsoft terkoreksi,” jelas Maxi.

Pada Jumat lalu bursa regional Asia Pasifik melemah mengikuti pergerakan bursa AS pada malam sebelumnya. IHSG ditutup pada zona merah pada level 7.172,43 atau melemah 0,20%. Sementara itu, bursa Hang Seng menguat tipis.

Investor dapat mencermati saham BMRI dengan rekomendasi buy on support target 8.625/8.800 stop loss di bawah 8.100. Kemudian saham PGAS dengan rekomendasi buy 1.670-1.700 target 1.720/1.760 stop loss di bawah 1.630.

Investor juga dapat mencermati saham ADRO dengan strategi buy di atas 3.250 target 3.350/3.380 stop loss di bawah 3.160. Sementara saham MDKA direkomendasikan buy di atas 4.300 target 4.350/4.400 stop loss di bawah 4.240.

