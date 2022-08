Sequis Life Luncurkan Asuransi Kesehatan Komprehensif

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) meluncurkan produk asuransi kesehatan komprehensif dengan premi yang relatif murah. Produk ini bernama Sequis Q Infinite MedCare Series Plan Lite yang menawarkan pertanggungan perawatan di Indonesia hingga luar negeri.

Menurut Head of Health Strategic Business Unit Sequis Life Mitchell Nathaniel, masyarakat perlu melindungi keluarga melalui asuransi kesehatan yang komprehensif. Karena manfaat pembayaran perawatan rumah sakit tidak hanya menanggung biaya perawatan per kejadian atau per tahun polis, tapi sesuai tagihan (as charged). Asuransi komprehensif mampu mengimbangi tingginya biaya kesehatan yang naik setiap tahun.

Advertisement

“Sequis meluncurkan produk asuransi kesehatan komprehensif yang memberikan manfaat maksimal dengan premi minimal, yakni Sequis Q Infinite MedCare Series Plan Lite dengan jaminan dua tempat tidur yang tidak menggunakan kamar terendah agar saat membutuhkan layanan medis, pasien dapat fokus pada kesembuhannya dan keluarga dapat tenang karena pasien akan mendapat perawatan yang terbaik dan tidak perlu khawatir soal biaya perawatan di rumah sakit," kata Mitchell dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

BACA JUGA

Asuransi Kesehatan Sequis Life Bisa Dibeli di Shopee

Dia menuturkan, Sequis sudah menyediakan kartu cashless di hampir semua produk asuransi kesehatan yang dimiliki, termasuk untuk Sequis Q Infinite MedCare Series Plan Lite.

Nasabah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit rekanan (provider) terlebih dahulu, karena Sequis Life yang akan melakukan pembayaran langsung ke rumah sakit sesuai manfaat polis yang akan dilakukan melalui Third Party Administrator yang bekerja sama dengan perusahaan.

Asuransi kesehatan yang komprehensif juga menyediakan pilihan perawatan terbaik di banyak rumah sakit ternama di Indonesia maupun di luar negeri. Kebutuhan ini telah diakomodir Sequis Q Infinite MedCare Series Plan Lite yang tersedia 3 plan dengan wilayah pertanggungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

Untuk Plan Lite 1 ditawarkan untuk wilayah pertanggungan di seluruh Indonesia. Plan Lite 2 dengan wilayah pertanggungan Asia (kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang) dan Plan Lite 3 dengan wilayah pertanggungan Asia.

Mitchell mengungkapkan, saat mendapatkan perawatan, pasien tentu berharap bisa mendapatkan perawatan medis yang nyaman dan lengkap. Sayangnya, tidak semua asuransi kesehatan bisa mendapatkan fasilitas ini karena mahalnya biaya perawatan di rumah sakit.

"Asuransi kesehatan adalah solusi agar bisa mendapatkan jaminan biaya atas perawatan medis yang terdiri dari rawat inap dan rawat jalan pascarawat inap sesuai yang dijamin dan sesuai manfaat dan wilayah pertanggungan yang tertera pada polis asuransi," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily