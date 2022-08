Harga Minyak Mentah Melemah Tipis, OPEC+ Indikasikan Pangkas Produksi

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Senin (22/8/2022) setelah menteri energi Arab Saudi dan OPEC+ mengindikasikan akan memangkas produksi.

Harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak Oktober turun 0,5% ke US$ 96,28 per barel. Brent sempat turun hingga 4,5% di awal perdagangan. Sementara, West Texas Intermediate (WTI) untuk September turun 0,3% ke US$ 90,5 per barel.

Advertisement

Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan OPEC+ memiliki komitmen, fleksibilitas, dan sarana untuk menghadapi tantangan dan memberikan panduan, termasuk memotong produksi kapan saja dan dalam berbagai bentuk, kantor berita negara SPA melaporkan.

BACA JUGA

Harga Minyak Naik karena Konsumsi Bahan Bakar AS Kuat

Di awal sesi, kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga AS yang agresif dapat menyebabkan perlambatan ekonomi global dan permintaan bahan bakar yang menurun telah menekan harga.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com