Kripto Kembali Dibuat Tak Berdaya Jelang Pertemuan the Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar aset kripto pada Selasa (23/8/2022) pagi terpantau tampil menyedihkan. Sejumlah aset kripto big cap tampak tak berdaya, padahal Senin (22/8/2022) pagi lalu sempat naik tipis.

Melihat gerak pasar aset kripto ternyata tak mampu mempertahankan posisinya di zona hijau. Runtuhnya market kripto ini sebenarnya sudah diprediksi. Penguatan harga hanyalah technical rebound sementara dan sudah lelah melakukan aksi jual dan kini mulai melakukan price actions secara perlahan.

Namun, di saat yang sama, penguatan harga kripto terbatas dan terkepung dengan sentimen ketidakpastian makroekonomi. Kondisi makroekonomi saat ini terbilang kurang kondusif bagi investor kripto.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander mengatakan, investor sedang mengantisipasi pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), pejabat Fed, bersama dengan tokoh perbankan dari seluruh dunia akan bertemu lagi dalam simposium Jackson Hole tahunan pada 25-27 Agustus 2022.

Simposium ini digelar pada saat yang pasar di AS sedang kritis dan bakal menegaskan kembali sikap The Fed untuk mengetatkan kebijakan moneter demi meredam inflasi AS yang masih tinggi. Investor bakal menanti hasil rapat Jackson Hole untuk mencari kepastian pengetatan atau pelonggaran kebijakan moneter AS ke depan.

Sumber: Investor Daily