Mendag: Ekspor Pakaian Muslim Indonesia ke-13 di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi kiblat dan menguasai pangsa pasar modest fashion dunia. Namun sejauh ini kinerja ekspor modest fashion Indonesia belum begitu menggembirakan, meskipun terus menunjukkan tren naik. Posisi Indonesia masih berada di urutan ke-13.

“Ekspor pakaian muslim di semester I 2022 nilainya US$ 2,8 miliar, naik 39,86% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang nilainya US$ 2,04 miliar. Walaupun naik, tapi masih kecil. Kita berada di posisi ke-13 eksportir pakaian muslim dunia. Kita punya share sekitar 1,86%, kecil sekali,” kata Zulkifli Hasan dalam acara peragaan busana Indonesia Muslim Fashion From Local Wisdom for Global Inspiration, Selasa (23/8/2022).

Mendag menyampaikan, Indonesia perlu memanfaatkan peluang untuk penyerbu pasar global. Kemendag juga sudah membuat “jalan tol” agar pelaku usaha di industri pakaian muslim bisa lebih mudah menembus pasar ekspor.

“Kemarin kita sudah sepakat, tinggal ditandatangani di Rapat Paripurna DPR. Jadi ASEAN, Korea Selatan, Jepang, kita sudah bebas. Jadi kalau mau kirim pakaian, pakaian muslim, perhiasan emas, perak dan lain-lain, itu sudah tidak pakai tax lagi,” ujarnya.

Mendag menambahkan, dengan jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai hampir 30% dari total penduduk dunia, pasar yang besar ini harus bisa dimanfaatkan pelaku usaha di Indonesia.

“Saya kira saatnya Indonesia go global menguasai dunia, khususnya pakaian-pakaian muslim. Kami akan mendukung apa-apa yang diperlukan,” kata Mendag.

