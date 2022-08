Oleh-oleh Mendag dari India, Hasilkan Transaksi Dagang US$ 3,2 M

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan baru saja menuntaskan kunjungan kerja ke India selama 1 hari untuk misi dagang. Kegiatan ini juga diikuti 10 perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bubur kertas dan kertas, furnitur, batu bara, dan perkakas plastik. Oleh-oleh dari kunjungan tersebut, disepakati transaksi dagang sebesar US$ 3,2 miliar.

“Alhamdulillah, walaupun 1 hari kunjungan saya ke India, berhasil mendapatkan transaksi dagang yang saya kira terbesar sejauh ini sebesar US$ 3,2 miliar,” kata Mendag dalam sambutannya di acara peragaan busana Indonesia Muslim Fashion From Local Wisdom for Global Inspiration, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, Mendag dalam keterangan resminya juga menyampaikan, India merupakan salah satu tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Untuk itu, ia mengajak eksportir CPO Indonesia untuk bersiap mengantisipasi lonjakan permintaan di India, khususnya menjelang hari raya Deepavali pada 24 Oktober 2022.

“India menjadi negara pertama yang saya kunjungi dalam misi dagang. Selain sebagai mitra dagang strategis, India juga sebagai konsumen CPO terbesar yang disuplai Indonesia dan untuk mengantisipasi potensi lonjakan permintaan menjelang hari raya Deepavali pada 24 Oktober 2022,” kata Mendag.

Sebagai informasi, pada 2021, nilai perdagangan nonmigas kedua negara mencapai US$ 19,8 miliar atau naik 42,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini, pangsa pasar ekspor komoditas utama Indonesia ke India untuk komoditas batubara mencapai 30% dengan nilai US$ 4 miliar, diikuti minyak sawit 13% sebesar US$ 3,3 miliar, tembaga dan paduan besi 4% senilai US$ 940 juta, asam lemak 2% senilai US$ 308 juta, dan karet alam 2% senilai US$ 286 juta.

“Indonesia dan India memiliki pasar yang besar, sehingga masih banyak potensi dan kerja sama sektor perdagangan antar dua negara yang bisa ditingkatkan untuk mencapai kerja sama ekonomi yang baik dan berkelanjutan, serta saling menguntungkan,” ujar Mendag.

Sumber: BeritaSatu.com