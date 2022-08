Fokus Utamakan Pelanggan, Blibli Borong Tiga Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com - Konsisten menghadirkan pengalaman omnichannel yang lengkap dan terintegrasi, Blibli berhasil mendapatkan tiga penghargaan di kuartal III 2022.

Penghargaan tersebut adalah HR Asia Awards 2022 sebagai Best Companies to Work in Asia 2022 dan Selular Awards 2022 sebagai Most Trusted Brand Partner dan Most Reliable Ecommerce.

Ketiga penghargaan tersebut menyoroti kemampuan Blibli untuk secara konsisten memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi pelanggan serta lingkungan kerja yang inklusif.

CMO Blibli Edward Killian Suwignyo mengatakan, perseroan memaknai seluruh penghargaan ini sebagai motivasi untuk senantiasa menjadikan pelanggan sebagai prioritas melalui sinergitas dengan berbagai stakeholder dalam pengembangan ekosistem omnichannel secara berkelanjutan.

"Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, melalui proses peninjauan dan analisis panjang terhadap upaya perusahaan dalam meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan karyawan, pelanggan, dan dinamika industri,” ujar Edward Killian Suwignyo dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).

Sumber: BeritaSatu.com