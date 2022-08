Transaksi Jual Beli Emas di OneAset Capai Rp 600 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com- "Dont put all your eggs in one basket”. Frasa ini seringkali disampaikan sebagai tips jitu cara pengembangan aset pribadi investor. Perkembangan teknologi yang sangat pesat beberapa tahun belakangan ini telah banyak melahirkan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi.

Salah satunya, OneAset, platform investment hub yang memberikan fitur komunitas NFT pertama di Indonesia dan one stop solution untuk segala keperluan investasi masyarakat dengan berbagai fitur yang dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan masyarakat dan membangun portofolio investor sejak dini.

Advertisement

BACA JUGA

Aplikasi OneAset Kembangkan Layanan Produk Investasi NFT

Presiden Direktur OneAset Breggy Anderson mengatakan, ada berbagai macam aplikasi investasi di Indonesia saat ini. Namun rasanya masih banyak aplikasi investasi yang fokus kepada penjualan produk semata terutama kepada pengguna yang sudah berpengalaman dalam dunia investasi.

“Di OneAset, kami ingin memenuhi kebutuhan investasi bagi kaum generasi muda dengan tampilan aplikasi yang bersahabat dan fun. Oleh karena itu, OneAset memberikan fitur Komunitas dimana para pengguna dan para influencer keuangan ternama dan terpercaya bisa saling berinteraksi dan berbagi ilmu, pengetahuan serta bersaing dengan penawaran beragam produk finansial dan investasi terdepan mulai dari emas hingga NFT,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (23/8/2022).

Fokus OneAset adalah untuk membangun ekosistem investasi yang terdapat produk investasi, edukasi literasi keuangan, manajemen keuangan dan komunitas investasi. Sejumlah produk investasi terkini ditargetkan untuk meluncur hingga akhir tahun 2022.

Adapun ada tiga produk yang tersedia dalam aplikasi OneAset saat ini. Pertama, emas. Salah satu produk investasi pertama yang diluncurkan oleh OneAset adalah produk emas digital. OneAset hadir untuk memberikan layanan perdagangan emas online digital yang cepat dan nyaman tanpa biaya penanganan. Sejak diluncurkan pada bulan Maret, transaksi jual beli produk emas sudah mencapai lebih dari Rp 600 miliar dan lebih dari 500.000 pengguna telah bertransaksi di aplikasi OneAset. Ini menjadikan aplikasi OneAset sebagai platform terkemuka untuk perdagangan emas digital.

BACA JUGA

Harga Emas Terkoreksi karena Penguatan Dolar dan Suku Bunga

Kedua, asuransi. Lebih dari 150.000 polis asuransi telah terjual dalam waktu 3 bulan sejak diluncurkan, memberikan perlindungan kepada pengguna lebih dari Rp 560 miliar. Ketiga, NFT. Selain itu, OneAset juga menghadirkan produk investasi baru yang disukai para anak muda masa kini-NFT. "Sejatinya semua orang adalah seniman". Sejalan dengan tren investasi generasi muda terdepan, maka OneAset menghadirkan produk investasi NFT serta menyediakan aplikasi komunitas NFT pertama di Indonesia,” katanya.

OneAset juga dipercaya sebagai penyedia Asuransi Siber Pribadi pertama di Indonesia. OneAset juga menghadirkan berbagai produk asuransi mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga asuransi unit link. Pembeli juga bisa langsung berkomunikasi dan bertanya seputar pendaftaran asuransi online, penjaminan yang cerdas, pertanyaan polis dan edukasi asuransi yang bertujuan untuk menghadirkan penambahan nilai aset, perlindungan asuransi dan pelayanan kesehatan kepada para pengguna aplikasi OneAset.

Bersamaan dengan peluncuran NFT karya para pengguna aplikasi OneAset, OneAset juga berpartisipasi meluncurkan karya NFT sendiri menggunakan maskot yang bernama Ruci. Ruci sendiri dihadirkan dengan tema-tema yang beragam dan terkini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily