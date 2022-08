Diterpa Rumor Pangkas Produksi, Harga Minyak Mentah Dunia Sempat Naik 3%

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari $3 per barel pada hari Selasa setelah Arab Saudi melontarkan gagasan pengurangan produksi OPEC+ untuk menstabilkan harga. Persediaan minyak mentah AS juga diperkirakan menurun.

Patokan global minyak mentah Brent naik 3,88% menjadi $ 100,22 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS mengakhiri hari dengan $ 3,38, atau 3,7%, lebih tinggi pada $ 93,74 per barel.

Rabu pagi ini, Brent melemah 0,22% ke kisaran US$ 100 per barel, sedangkan WTI turun 0,11% ke US$ 93,64 per barel.

Menteri energi Saudi mengatakan OPEC+ memiliki sarana untuk menghadapi tantangan termasuk pemotongan produksi, kantor berita negara SPA mengatakan pada hari Senin, mengutip komentar yang dibuat Abdulaziz bin Salman kepada Bloomberg.

Namun, sembilan sumber OPEC mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa bahwa pengurangan produksi OPEC+ tidak akan segera terjadi dan akan bertepatan dengan kembalinya Iran ke pasar minyak jika Teheran mencapai kesepakatan nuklir dengan Barat.

Sumber: CNBC.com