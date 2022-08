Ini 5 Aset Kripto yang Berpotensi Beri Cuan di Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak awal pekan ini, gerak aset kripto tergolong sideways dengan rentang naik-turun yang tipis. Hal ini seakan membuktikan pasar belum menarik bagi investor. Meski begitu, ada beberapa aset kripto yang diprediksi bisa memberikan cuan bagi para investor aset kripto.

Berikut daftar lima aset kripto bullish pekan ini:

1. EOS (EOS)

EOS membuka daftar aset kripto yang potensi bullish pada pekan ini. EOS merupakan kripto asli untuk mendukung proyek blockchain EOS.IO untuk pengembangan platform smart contract dan aplikasi terdesentralisasi atau decentralized application (DApp).

Trader Tokocrypto Afid Sugiono menjelaskan, potensi bullish EOS terjadi karena platform itu akan melakukan Mendel 3.1 Upgrade dan EVM Launch yang dijadwalkan pada bulan September mendatang atau akhir kuartal III 2022.

“Sentimen positif EOS masih kuat dari rumor peluncuran Mendel 3.1 Upgrade dan EVM Launch yang kemungkinan besar terjadi pada September mendatang. Meski terlihat masih lama, investor sudah mulai mengakumulasi. Di samping itu, upgrade ini saat diluncurkan, akan memperingati era baru untuk jaringan EOS,” kata Afid, Rabu (24/8/2022).

Berdasarkan analisis teknikalnya, EOS sedang perlahan bergerak naik. Kemungkinan besar EOS dapat terus bergerak menuju harga US$ 1,85 atau naik sekitar 10% dari US$ 1,73 dalam beberapa hari ke depan.

Peringkat EOS di CoinMarketCap pada Rabu (24/8/2022) pukul 12.00 WIB adalah #33, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 1.724.303.142. Pasokan yang beredar 998.718.532 koin EOS dan maksimal pasokan tidak tersedia.

2. The Sandbox (SAND)

Aset kripto metaverse, The Sandbox (SAND) kemungkinan besar akan bullish dengan pergerakan harga yang cukup tinggi. Afid melihat dimulainya The Sandbox Alpha Season 3 akan meningkatkan akumulasi token metaverse ini.

“The Sandbox Alpha Season 3 menjadi salah satu acara yang ditunggu para pemain game metaverse ini. Peluncurannya sendiri dimulai 24 Agustus dan akan berlangsung selama 10 pekan ke depan. Di acara tersebut akan ada banyak Alpha Pass dan token SAND, sehingga menguntungkan para holder,” tutur Afid.

Dari analisis teknikalnya, pergerakan nilai SAND selama batas bawah pada US$ 1,03 masih terjaga, kemungkinan besar konsolidasi akan berlanjut dan SAND dapat bergerak naik menuju US$ 1,5 atau naik 21% dalam beberapa hari ke depan.

Peringkat SAND di CoinMarketCap pada Rabu (24/8/2022) pukul 12.00 WIB adalah #39, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 1.474.010.389. Jumlah koin yang beredar 1.427.520.110 koin SAND dan maksimal pasokan 3.000.000.000 koin SAND.

3. Optimism (OP)

Afid memproyeksikan Optimism (OP) memiliki kesempatan untuk bullish pada pekan ini. Alasannya pada minggu lalu, OP Labs pengembang dari Optimism mengumumkan progress dari EIP-4844 yang memberikan pembaruan pada devnet publik yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi global dari jaringan Ethereum.

Optimism (OP) sendiri adalah blockchain layer-2 di atas Ethereum. Optimisme mendapat manfaat dari keamanan mainnet Ethereum dan membantu menskalakan ekosistem Ethereum dengan menggunakan optimistic rollups.

"OP Labs telah melakukan upgrade pada EIP-4844. Optimism mungkin berada di ambang terobosan setelah merilis beberapa pembaruan besar. Sesuai pengumuman yang diterbitkan oleh OP Labs, organisasi tersebut memperkenalkan sistem transaksinya yang disebut Drippie," jelas Afid.

Dari analisis teknikalnya, saat ini Optimism (OP) berada di US$ 1,27. Jika polanya berlanjut, harga OP mungkin akan mencapai level resistance US$ 1,75. Jika tren berbalik, maka harga OP bisa turun ke US$ 1,01.

Peringkat OP di CoinMarketCap pada Rabu (24/8) pukul 12.00 WIB adalah #107, dengan kapitalisasi pasar langsung US$ 297.350.956. Jumlah koin yang beredar 234.748.364 koin OP dan maksimal pasokan tidak tersedia.

4. BTCDOWN (BTCDOWN)

Bitcoin DOWN (BTCDOWN) sedang mengalami peningkatan pada pekan ini. Menurut Afid, kondisi market kripto sekarang yang secara keseluruhan sedang tertekan dan menurun turut berpengaruh positif pada BTCDOWN.

"Pergerakan BTCDOWN sudah perlahan bergerak naik signifikan. Dari grafiknya menunjukkan sinyal bullish yang mengindikasikan tren peningkatan harga. Harga BTCDOWN bisa naik capai US$ 0,03456 dari US$ 0,02992," kata Afid.

BTCDOWN bertujuan untuk menghasilkan keuntungan berlipat kali ketika harga Bitcoin turun. Sedangkan BTCUP bertujuan memberikan keuntungan berlipat kali ketika harga Bitcoin turun. Jumlah keuntungan yang berlipat kali ini ditetapkan di antara 1,25x dan 4x.

Peringkat BTCDOWN di CoinMarketCap pada Rabu (24/8/2022) pukul 12.00 WIB adalah #2.756, dengan trading volume selama 24 jam terakhir US$ 4.907.834. Jumlah koin yang beredar dan maksimal pasokannya tidak tersedia.

5. ETHDOWN (ETHDOWN)

Ethereum DOWN (ETHDOWN) juga memiliki nasib yang sama dengan BTCDOWN. Afid melihat kondisi market yang sideways dan cenderung menurun, leveraged token sangat diminati sehingga banyak yang mengakumulasi untuk mendapatkan profit.

"Konsep ETHDOWN sama dengan BTCDOWN. Menghasilkan keuntungan leverage 1,5x-3x saat harga Ethereum turun. Setiap token leverage mewakili posisi perpetual contract. Harga token melacak perubahan jumlah nosional dari posisi perpetual contract dan perubahan kelipatan tingkat leverage," jelas Afid.

Peringkat ETHDOWN di CoinMarketCap pada Rabu (24/8/2022) pukul 12.00 WIB adalah #3.400, dengan trading volume selama 24 jam terakhir US$ 218.280. Jumlah koin yang beredar dan maksimal pasokannya tidak tersedia.

Sumber: Investor Daily