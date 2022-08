Rilis Aplikasi WMS, Kioson Bidik Kenaikan Pendapatan 20%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS), emiten teknologi di sektor e-commerce, telekomunikasi, keuangan, dan merchandising, merilis aplikasi warehouse management system (WMS). Dengan inovasi ini, Kioson menargetkan kenaikan pendapatan 25% pada akhir tahun 2022.

"Aplikasi ini telah terintegrasi ke marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada, serta berbagai third party logistik, antara lain J&T, JNE, Sicepat, hingga AnterAja," kata CEO PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) Andrew dalam keterangan tertulisnya Rabu (24/8/2022).

Andrew meyakini, kehadiran aplikasi WMS tersebut akan semakin mempermudah pelaku usaha dalam transaksi online. Apalagi aplikasi ini memiliki fitur sameday delivery dengan ongkos kirim (ongkir) murah karena gudang KIOS sudah tersebar di banyak tempat. “Aplikasi WMS KIOS akan mempermudah UMKM dalam bertransaksi online," ungkapnya.

Seperti diketahui, KIOS juga baru saja meluncurkan layanan sameday delivery yang menjangkau 25 kota di seluruh Indonesia usai menggandeng 350 brand UMKM ke dalam ekosistem KIOS. Beberapa merek yang bergabung, di antaranya Gamal Men, Dew It Skin, Edifier, Moft, ARBIT, Rise & Shine by Raisa, Herbami by DJ Katy, Vinyx, Toffin, Forge Active Wear, Nuwa Skin dan lainnya.

Melalui aplikasi WMS ini, tambah Andrew, Kioson memperkirakan akan terjadi peningkatan pendapatan pada akhir tahun 2022. “Kami memprediksi kenaikan pendapatan hingga 20% dengan laba bersih ditargetkan tumbuh 25% pada akhir tahun,” pungkasnya.

Kioson pada tahun 2021 mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,5 miliar, melonjak dari tahun 2020 yang mengalami kerugian mencapai Rp 41,9 miliar (year on year/yoy). Adapun laba kotor meningkat 124% menjadi Rp 15,3 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

