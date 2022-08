7 Cara Jitu Tarik Pelanggan Baru Tanpa Kehilangan yang Lama

Jakarta, Beritasatu.com - Bisnis tidak akan bisa berkembang tanpa hadirnya pelanggan. Oleh karena itu, mereka selalu berupaya agar ada pelangganyang mau membeli produk atau jasa yang dijual. Tapi bagaimana cara bisnis mendapatkan pelanggan baru?

Ada beragam cara untuk menarik pelanggan baru. Misalnya dengan melakukan promosi di berbagai saluran komunikasi, fokus memberikan kebutuhan pelanggan dan masih banyak lagi.

Namun, mendapatkan pelanggan baru bukan berarti melupakanpelanggan lama atau yang sudah ada. Anda juga perlu berupaya mempertahankan mereka agar tidak berpaling ke kompetitor.

Simak penjelasan bagaimana cara menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama berikut:

1. Tawarkan diskon dan promosi

Siapa yang tidak tergiur dengan diskon atau promosi yang menguntungkan. Tak terkecuali pelanggan yang baru mengenalAnda.

Promosi seperti diskon 30% untuk penggunaan pertama, biasanya efektif untuk menarik calon pelanggan yang telahmempertimbangkan untuk membeli produk Anda tetapi masihragu.

2. Perkuat konten edukasi

Buatlah konten edukasi pada kampanye pemasaran Anda yang menginformasikan kelebihan atan manfaat produk Anda. Hal iniakan membangun brand awareness.

Meski tidak berefek langsung, semakin kuat brand awareness yang terbentuk maka produk Anda makin dikenal banyak orang. Dengan begitu akan membangun kepercayaan mereka terhadap produk Anda.

3. Buatlah strategi pemasaran yang inovatif

Ketatnya persaingan bisnis, membuat Anda harus putar otak memikirkan strategi pemasaran yang disukai pelanggan. Pasalnya pelanggan merasa jenuh melihat kampanye marketing yang monoton.

Cobalah terus berinovasi memikirkan strategi kampanye yang out of the box. Ikuti tren yang sedang hangat dibicarakan target pasar Anda. Jangan ragu untuk berkolaborasi dengan influencer marketing jika diperlukan.

4. Perluas jangkauan pasar

Di era digital saat ini, banyak platform yang bisa bisnis gunakan untuk menjangkau pelanggan seperti Facebook, Instagram, website, dan lainnya. Anda juga dapat mengirim pesan massal seperti melalui aplikasi WA Blast.

Semakin banyak informasi menarik yang Anda tampilkan, akan mendorong mereka untuk berinteraksi lebih dengan dengan bisnis Anda. Mereka yang berinteraksi akan menjadi leads yang bisa Anda tindaklanjuti menjadi pelanggan baru.

5. Memaksimalkan promosi di media sosial

Selain pemasaran offline, mungkin Anda juga memanfaatkanplatform digital seperti media sosial untuk memasarkan produk. Manfaatkan fitur-fitur yang mereka miliki untuk menjaring leads potensial.

Misalnya target pasar generasi Z akan lebih menyukai fitur-fitur Instagram seperti story atau highlights untuk melihat produk-produk menarik dari sebuah brand. Anda juga bisa gunakan fitur Marketplace pada Facebook untuk menawarkan Produk Anda.

6. Mintalah feedback ketika prospek tidak membeli

Anda tidak perlu kecewa saat target pelanggan Anda batalmembeli produk Anda. Sebaliknya Anda harus bertanya alasan mereka melakukan hal tersebut. Gunakan jawaban mereka untukmemperbaiki kualitas produk dan layanan Anda agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

7. Tawarkan program referral

Terakhir, Anda bisa mendorong pelanggan lama Anda untukmengikuti program referral marketing. Tentu saja dengan komisimenggiurkan saat mereka berhasil membawa pelanggan baru.

Selain itu, Anda juga bisa menggoda target pelanggan Anda untuk membawa teman mereka agar menggunakan produk Anda juga. Misalnya, melalui program promosi sederhana yang menawarkan “beli satu gratis satu”.

Demikianlah cara mendapatkan pelanggan baru, tanpa takutkehilangan pelanggan lama. Ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan terutama dalam mengoptimalkan jangkauan pasar dan penggunaan sosial media.

