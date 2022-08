Teleperformance Indonesia Raih Penghargaan Global Contact Center Award 2022

Jakarta, Beritasatu.com- Untuk tiga tahun beruntun, Teleperformance Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang Digital Integrated Business mendapatkan sertifikasi Great Place to Work (GPTW).

Sertifikasi ini tentunya akan memperkuat Teleperformance Indonesia sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk membangun kultur yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, menjaga kondusifitas lingkungan kerja, serta rasa saling menghargai antar rekan kerja.

Perusahaan yang terpilih telah melalui analitik yang ketat dan respons dari masing-masing karyawannya secara rahasia. Great Place to Work menggunakan cara yang sama dalam mengkurasi perusahaan yang masuk dalam Fortune 100 Best Companies to Work for di US dan Fortune World's 25 Best Workplaces.

CEO Teleperformance Indonesia, Michael Wullur mengatakan sangat bangga atas sertifikasi GPTW yang diraih Teleperformance Indonesia. Ini menunjukan bahwa budaya tempat kerja di Teleperformance Indonesia telah menjadi fondasi yang kuat, dimana setiap karyawan dapat menjadi diri mereka sendiri dan penuh percaya diri, sehingga dapat memberikan kinerja yang terbaik kepada pelanggan maupun mitra.

“Pencapaian luar biasa ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dan kerja keras semua tim yang penuh percaya diri dan bangga menjadi bagian dari organisasi. Kami semua berkerja keras untuk menciptakan tempat kerja terbaik bagi mereka. Kami percaya karyawan akan lebih produktif, lebih energik dan memiliki ide yang lebih baik ketika mereka dikelilingi oleh lingkungan kerja yang baik," ujar Michael.

Melengkapi pencapaiannya Teleperformance Indonesia juga berhasil meraih penghargaan bergengsi lainnya pada ajang Global Contact Center World Award Regional Asia Pasifik 2022. Meskipun kompetisi ini baru pertama kali diikuti Teleperformance Indonesia akan tetapi dalam pencapaian perdana ini telah berhasil meraih 8 penghargaan Global Contact Center World Award ke-17 yang berlangsung di Bali pada akhir Juli 2022 lalu.

