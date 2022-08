IHSG Dibuka Positif, Inflasi Diperkirakan Tembus 5%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,13% ke 7.204 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (25/8/2022).

Indikator kesejahteraan ekonomi AS tertekan, tetapi pasar properti AS mulai membaik, dan NHKSI Research melihat The Fed hanya akan menaikkan FFR sebesar +50 Bps September mendatang, memberikan soft landing bagi ekonomi AS. Sebelumnya, ada spekulasi kelanjutan front loading atau kenaikan FFR sebesar +75 Bps pada September mendatang. Sementara itu, tekanan pada kesejahteraan ekonomi terlihat dari US Durable Goods Orders Juli yang tidak tumbuh atau 0,0% (Vs. Jun +2,2%). Penjualan Rumah Tertunda AS Juli MoM membaik, hanya turun -1,0% dari pasar yang diperkirakan turun menjadi -2,6%, karena Tingkat Hipotek FR 30 Tahun turun hampir 50 Bps menjadi 5,30% pada akhir Juli.

Meski sempat tertekan ke 7.150, IHSG kembali menyentuh level psikologis 7.200 pada sesi perdagangan kedua kemarin. Kenaikan BI 7DRRR +25Bps pada Agustus memberikan kepastian di tengah meningkatnya inflasi domestik. Berdasarkan survei Bloomberg, IHK Headline YoY Agustus melampaui level 5% (Vs Juli 4,94%), dan Core YoY CPI mendekati level 3% (Vs Juli 2,86%). Namun, tidak adanya kenaikan harga administrasi dan penurunan sejumlah harga komoditas pangan pada Agustus, membuat NHKSI Research memproyeksikan periode ini bisa mencatat deflasi. Inflasi diumumkan oleh BPS setiap awal bulan. NKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak bullish, dengan support: 7.150-7.140/7.100-7.080 dan resistance: 7.204-7.230/7.260/7.300-7.350.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,23% ke kisaran 485,6, indeks LQ45 naik 0,04 ke kisaran 1.027, JII naik 0,04% ke 619,2.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,51%, indeks komposit Shanghai naik 0,24%, Kospi Korea Selatan naik 0,78%, S&P/ASX 200 naik 0,66%, Straits Times Singapura naik 0,6%.

Sebelumnya, Wall Street naik pada hari Rabu (24/8/2022), menghentikan penurunan tiga hari terakhir. Dow Jones Industrial Average naik 59,64 poin, atau 0,18%, menjadi 32.969,23. S&P 500 naik 0,29% menjadi 4.140,77, dan Nasdaq Composite naik 0,41% menjadi 12.431,53.

