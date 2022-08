Investor Masih Ragu-ragu, Bursa Kripto Relatif Datar

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar aset kripto pada Kamis (25/8/2022) pagi terpantau naik, meskipun laju mereka terbilang tak signifikan alias sideways.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander menilai, pergerakan aset kripto yang berada di rentang harga yang terbatas mengindikasikan terjadinya volatilitas yang disebabkan keraguan investor untuk masuk ke market untuk melakukan aksi akumulasi.

Investor bimbang lantaran mengantisipasi simposium The Fed di Jackson Hole, Wyoming, AS, pada Jumat (26/8/2022) waktu setempat. Mereka memilih wait and see terhadap kepastian arah kebijakan moneter AS ke depan ketimbang buru-buru melakukan price actions di pasar kripto.

Investor kripto sangat memusatkan perhatian pada pertemuan tersebut, karena melihat apakah The Fed tetap menjalankan janji manis ingin melonggarkan kebijakan moneter AS selepas September 2022. Hanya saja, dalam risalah rapat FOMC Juli yang dirilis pekan lalu, The Fed malah ngotot ingin terus menaikkan suku bunga acuan sampai inflasi AS padam dengan signifikan.

Di samping itu data Glassnode, dalam laporan on-chain terbarunya yang berjudul ‘A Bear Market Mirage’ menyebutkan total arus masuk dan arus keluar di semua exchange kripto turun ke posisi terendah sejak akhir 2020. Penurunan tersebut menunjukkan kurangnya minat investor secara umum terhadap pasar kripto.

Glassnode menyebutkan kondisi pasar kripto saat ini hampir sama dengan pada saat bear market tahun 2018. Namun, tahun ini pasar belum mencatat arus masuk yang signifikan untuk mendorong tren pemulihan yang berkelanjutan. Artinya, pasar kripto untuk bull run sulit terjadi dalam jangka pendek hingga akhir tahun.

Dari analisis teknikal, harga Bitcoin bergerak sideways pada area terbatas dikisaran US$ 20.701 sebagai batas bawah dan batas atas US$ 22.370. Target breakout masih berada di resistance pada level US$ 25.211 dan apabila harga BTC breakdown, maka target laju penurunan berada pada level US$ 19.005.

Sumber: Investor Daily