Inflasi Bisa 7%-9% bila Harga Pertalite Rp 10.000 Per Liter

Jakarta, Beritasatu.com – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi di 2022 akan berada di kisaran 5%-6% jika harga energi atau BBM bersubsidi tidak naik dan kenaikan harga di tingkat produsen (IHP) ditransmisikan secara minimal ke konsumen (IHK). Namun jika pemerintah menaikkan harga pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter, maka inflasi tahunan akan melambung menjadi 7%-9%.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruknya menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Advertisement

“Menahan harga pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah. Dengan proyeksi defisit anggaran tahun 2022 masih berada pada kisaran target pemerintah, seharusnya biaya kompensasi untuk tidak menaikkan harga pertalite masih bisa dilakukan pemerintah,” kata Mohammad Faisal dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (25/8/2022).

Faisal menambahkan, dengan kapasitas fiskal yang masih memadai dan masih ada ruang bagi pemerintah dalam menambah subsidi, pemerintah masih memungkinkan untuk tidak menaikkan harga pertalite tahun ini.

BACA JUGA

DPR Minta Pemerintah Segera Tambah Kuota BBM Subsidi

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com