Soal Harga BBM, Airlangga: Tunggu Saja, Ini Lagi Diperdalam

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji skema kebijakan baru harga BBM subsidi, menyusul tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Airlangga belum bisa memastikan kapan kebijakan baru BBM subsidi ini akan diumumkan.

“Kita tunggu saja, ini lagi diperdalam,” kata Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Sejumlah skenario saat ini juga tengah disiapkan agar saat kebijakan harga BBM diterbitkan tidak sampai menimbulkan gejolak. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, jajaran menteri diminta untuk memperdalam bantuan sosial (bansos) untuk menghadapi guncangan harga BBM.

“Tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan,” kata Airlangga.

Sementara Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi di 2022 akan berada di kisaran 5%-6% jika harga BBM bersubsidi tidak naik dan kenaikan harga di tingkat produsen (IHP) ditransmisikan secara minimal ke konsumen (IHK). Namun jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter, maka inflasi tahunan akan melambung menjadi 7%-9%.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruknya menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran lebih rendah dari target pemerintah. Dengan proyeksi defisit anggaran tahun 2022 masih berada pada kisaran target pemerintah, seharusnya biaya kompensasi untuk tidak menaikkan harga Pertalite masih bisa dilakukan pemerintah,” kata Mohammad Faisal, Kamis (25/8/2022).

Faisal menambahkan, dengan kapasitas fiskal yang masih memadai dan masih ada ruang bagi pemerintah dalam menambah subsidi, pemerintah masih memungkinkan untuk tidak menaikkan harga pertalite tahun ini.

“Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, maka kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal.

