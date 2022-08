Kompensasi BBM Naik Dinilai Bisa Manfaatkan Data Bansos Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan. Program bansos tersebut untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki banyak sistem sebagaimana dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengatakan langkah pemberian bansos kepada masyarakat bisa memanfaatkan mekanisme saat penanganan Covid-19. Menurutnya, data penerima bansos telah dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial.

“Terkait dengan kompensasi BBM, maka pemerintah bisa menggunakan mekanisme atau data yang digunakan sewaktu covid-19 yang sudah di-update oleh Kemensos,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Teguh mengatakan pemerintah perlu langsung memberikan bansos maupun bantuan tunai setelah penaikan harga BBM. Bantuan diberikan dalam kurun waktu untuk beberapa bulan. “Bansos atau bantuan tunai bisa diberikan selama kurun waktu 3-4 bulan setelah adanya penyesuaian harga BBM,” ungkapnya.

Teguh mengusulkan adanya mekanisme pengajuan penerima bansos baru yang belum masuk dalam data Kemensos. Menurutnya, konsep mekanisme pengajuan bisa mengadopsi mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja sudah dianggap berhasil dan mendapat sambutan positif dari dunia internasional.

“Terkait pengajuan aplikasi bansos via website yang kita sebut dengan on demand application konsepnya mirip-mirip dengan mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja itu,” kata Teguh.

Menurut Teguh, mekanisme on demand application akan mampu mewadahi dan menjembatani persoalan masyarakat terdampak kenaikan BBM yang belum masuk dalam data penerima bansos milik pemerintah.

“Model on demand application ini memberikan ruang kepada orang-orang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan sosial akibat penyesuaian harga BBM, tetapi belum masuk daftar penerima bantuan. Tentunya harus ada verifikasi dan validasi dari pihak terkait,” katanya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menambahkan data penerima harus up to date dan pengawasan berbasis IoT atau internet of things diterapkan, sehingga dapat dengan mudah ditemukan jika ada penyelewengan.

Saat ini, Kemensos memiliki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan aplikasi Cek Bansos. Kemensos juga memiliki strategi, yaitu mendukung transparansi penerima bansos agar di setiap Kelurahan terpampang data penerima bantuan.

Sumber: BeritaSatu.com