IHSG Dibuka Menguat Seiring Pergerakan Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,21% ke 7.189 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (26/8/2022).

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,17% ke kisaran 484,4, indeks LQ45 naik 0,11% ke kisaran 1.022,6, JII naik 0,32% ke 615,6.

PDB AS Tahunan kuartal II-2022 QoQ direvisi lebih tinggi, mencatat kontraksi moderat -0,6% (Vs. estimasi -0,9%; 1Q22 -1,6%); karena konsumsi pribadi QII-2022 QoQ direvisi hingga +1,5% (Vs. estimasi +1,0%; 1Q22 +1,8%). Kontraksi PDB selama dua kuartal berturut-turut dengan kecenderungan moderat menunjukkan bahwa AS hanya dilanda resesi teknikal. Sementara itu, penurunan FFR akan mendukung beberapa sektor yang berorientasi pada pertumbuhan, karena kemungkinan kenaikan FFR September sebesar +50Bps lebih tinggi dari +75Bps. Tren kenaikan saham teknologi bernilai tinggi termasuk NVDA, AAPL, AMZN, dan GOOGL, berkontribusi signifikan terhadap penguatan Nasdaq. Indeks teknologi naik lebih dari 200 poin.

Efek dari hasil simposium Jackson Hole akan terlihat pada IHSG Senin depan, membuat sejumlah investor melakukan aksi ambil untung. IHSG sempat turun 50 poin di sesi perdagangan pertama, sebelum akhirnya ditutup melemah hanya 20 poin kemarin. Simposium Jackson Hole tahunan dimulai pada hari Kamis, dan ketua Fed dijadwalkan untuk memberikan pidato pada hari Jumat. Ekspektasi pasar terpecah, dengan asumsi IHK Utama AS Juni YoY telah mencapai puncaknya +9,1% (Vs Juli +8,5%), beberapa ekonom memproyeksikan kenaikan FFR September hanya +50Bps menjadi 2,75%-3,00%. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan konsolidasi, dengan support: 7.140 / 7.100 / 7.070-7.060 dan resistance: 7.210-7.230 / 7.260 / 7.300-7.350.

Nikkei 225 Tokyo naik 1%, indeks komposit Shanghai naik 0,34%, Hang Seng Hong Kong naik 1,03%, Kospi Korsel naik 0,5%, S&P/ASX 200 naik 0,93%.

Sebelumnya Dow Jones turun 1,23% hingga Kamis, S&P 500 turun 0,69%, dan Nasdaq Composite turun 0,52%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com