Pemerintah Kaji Penyesuaian Harga Gas Alam untuk Industri

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meninjau kebijakan harga gas alam untuk industri yang dipatok sebesar US$ 6 per MMBTU. Langkah tersebut untuk mengantisipasi harga minyak serta gas alam dunia yang terbilang cukup tinggi belakangan ini. Dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membuat terjadinya penurunan harga gas, maka terjadi penurunan penerimaan pemerintah serta dana bagi hasil migas ke daerah.

“Ini tentu akan kita review atau lihat kembali, bagaimana nanti pengaruhnya kepada penerimaan negara, dari sisi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kalau di kami. Kemudian kalau dihubungkan dengan substansi dan maksud kebijakan harga gas US$ 6, ini juga perlu kita bandingkan dengan manfaatnya,” kata Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi, dikutip Jumat (26/8/2022).

Dia membeberkan, sumber daya minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam PNBP. Di tahun 2021, total penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam migas ini mencapai Rp 98 triliun atau 21,3% dari total keseluruhan PNBP. "Komposisi ini dilihat dari tahun ke tahun stabil, sama ya, di atas 20% kira-kira kontribusi migas terhadap PNBP secara keseluruhan," kata dia.

Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan, apakah di tengah naiknya harga minyak dunia perlu ada pertimbangan kembali terkait HGBT tersebut. Harga gas US$ 6 ini perlu dipertimbangkan baik buruknya, manfaatnya seperti apa, multiplier effect-nya seperti apa.

“Harga gas US$ 6 ini harus berkeadilan, dari sektor hulu, midstream, dan hilir bisa menerima manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah ini sudah pas, atau perlu disesuaikan di tengah kenaikan harga gas dunia. Baik dari sisi hulu dan hilir. Kami mengusulkan disesuaikan menjadi US$ 7 per MMBTU,” katanya.

Adapun tujuh sektor industri tersebut terdiri dari industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Mamit juga menyoroti, rencana Kementerian Perindustrian mengusulkan 13 sektor tambahan penerima HGBT yakni industri ban, makanan dan minuman, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah, refraktori, elektronika, plastik fleksibel, farmasi, semen, dan asam amino.

“Hal itu bagus, tetapi sebelum kebijakan HGBT ini akan diperluas, tidak hanya tujuh sektor golongan industri, tetapi jadi 13 sektor, soal harga gas perlu dipertimbangkan, investasi hulu, midstream, dan hilir migas, dan keterbatasan infrastruktur. Jadi, sebelum kebijakan ini diperluas perlu ada evaluasi. Seperti industri yang mendapat manfaat tersebut. Termasuk penyesuaian HGBT dari US$ 6 per MMBTU menjadi US$ 7 per MMBTU,” jelasnya.

Sumber: Investor Daily