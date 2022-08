Sri Mulyani Sebut Kuota Pertalite Habis Akhir September

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kuota Pertalite yang dialokasikan 23 juta kiloliter (KL) pada tahun ini akan habis pada akhir September.

“Presiden meminta menteri untuk menghitung secara hati-hati kami sudah menyediakan Rp 502 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8/2022).

Kuota Pertalite hingga akhir Juli 2022 sudah terpakai 16,84 juta kiloliter dengan perkiraan setiap bulan habis 2,4 juta kiloliter. Bila hal ini terus berlanjut, maka Pertalite bisa habis pada bulan September 2022.

Sementara hingga Juli 2022, kuota untuk Solar sudah terpakai 9,88 juta kiloliter, padahal pemerintah hanya mengasumsikan 15 juta kiloliter hingga akhir tahun 2022. Bila tren tersebut berlanjut diperkirakan solar akan habis pada Oktober 2022. “Subsidinya bukan dicabut, tetapi habis untuk kuota yang 15 juta kiloliter,” imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, melihat dari pemakaian, mayoritas BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat menengah atas. Misalnya untuk Pertalite yang memiliki kuota 23 juta kiloliter hanya 3,9 juta kiloliter yang dinikmati 40% terbawah, sedangkan 15,8 juta kiloliter yang menikmati adalah masyarakat kelas atas. Untuk Solar dari 15 juta kiloliter hanya kurang dari 1 juta kiloliter yang dinikmati kelompok miskin.

“Memang ada orang kurang mampu dan miskin menikmati subsidi namun porsinya kecil, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau menambah ratusan triliun berarti kita menambah untuk yang sudah mampu makin banyak lagi. Saya rasa aspek keadilan menjadi sangat penting,” tandas Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan hal itu menyebabkan alokasi subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun dikhawatirkan tidak akan cukup hingga akhir tahun ini. “Kalau ada yang mengatakan jangan mencabut subsidi, kami tidak mencabut subsidi duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Pertanyaannya ini mau nambah atau enggak, Kalau mau nambah dari mana?” kata Menkeu.

Dalam asumsi APBN 2022, pemerintah menetapkan alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 158 triliun, dengan asumsi makro harga minyak US$ 64 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.450 per dolar AS. Namun, terjadi kenaikan harga minyak, sehingga pemerintah mengajukan tambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi menjadi Rp 502 triliun.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 menaikkan anggaran subsidi menjadi Rp 502 triliun. Anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 100 per barel, kurs Rp 14.450 per dolar AS, dan volume 23 juta kiloliter hingga akhir 2022. Namun, harga minyak mentah terus mengalami kenaikan hingga di atas US$ 100 per barel dengan kurs rupiah per dolar sebesar Rp 14.750 yang berarti melemah sekitar 4%.

“Waktu kami menyampaikan ke DPR untuk menambah anggaran subsidi, kami menggunakan asumsi US$ 100 per barel. Januari sampai Juli 2022 harga rata-rata dari ICP itu di US$ 105 jadi ada beda US$ 5,” kata Sri Mulyani.

Dia merinci harga sSolar saat ini tetap Rp 5.150 per liter, sedangkan harganya keekonomian solar Rp 13.950 per liter. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 8.300 per liter. Untuk harga pertalite sebesar Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomian Rp 14.450 per liter. Pemerintah memberikan subsidi Rp 6.800 per liter untuk pertalite. Harga LPG 3 kg sebesar Rp 4.250 per kilogram, padahal harga keekonomiannya Rp 18.500 per kilogram, sehingga pemerintah memberikan subsidi Rp 14.000.

