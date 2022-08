Menko Airlangga Sebut Indonesia Berhasil Tangani Inflasi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, di tengah ancaman inflasi global, Indonesia telah berhasil mengendalikan inflasi. Sementara di Eropa, inflasinya rata-rata di atas 9%. Bahkan Amerika Serikat (AS) juga sempat menyentuh angka 9%.

"Kita alhamdulillah sampai bulan Juli 2022 inflasinya masih 4,9%. Indonesia berhasil menangani inflasi ini dengan bantalan atau shock absorber yang namanya APBN. Tahun ini, kita mengeluarkan uang untuk subsidi BBM (energi) jumlahnya Rp 502 triliun, sebuah jumlah yang sangat besar,” kata Airlangga dalam acara welcoming new students UPH Festival 2022, Jumat (26/8/2022).

Airlangga menyampaikan, tantangan dunia tidak hanya berhenti dari pandemi Covid-19. Saat ini dunia menghadapi tantangan yang disebut the perfect storm atau 5C, yakni covid-19, conflict, climate change, commodity price, serta cost of living.

“Satu, covid yang belum selesai. Yang kedua conflict antara Rusia dan Ukraina. Dampaknya ke Indonesia adalah di c berikutnya yaitu commodity price, harga komoditas baik pangan maupun energi meningkat. Akibat harga komoditas yang meningkat, c berikutnya adalah cost of living atau inflasi,” papar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyinggung imunitas penduduk Indonesia terhadap covid yang telah meningkat. Kondisi ini menguntungkan Indonesia yang menjadi lebih siap ketika mulai diserang covid varian BA.4 dan BA.5.

“Negara lain mengalami puncak saat alpha, beta, BA.4 dan BA.5, Indonesia di BA.4 dan BA.5-nya landai. Karena itu, hari ini sebagai result para mahasiswa bisa kuliah secara offline,” kata Airlangga.

