Menkeu: Subsidi Energi Justru Bikin Kesenjangan Makin Lebar

Jakarta, Beritasatu.com- Anggaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun berpotensi melonjak menjadi Rp 698 triliun. Hal ini tidak terlepas dari fluktuasi harga minyak di pasar dunia dan tingginya konsumsi BBM. Namun, penggunaan anggaran subsidi energi ini disebut justru berpotensi meningkatkan kesenjangan antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

“Subsidi yang ratusan triliun dinikmati oleh kelompok yang relatif mampu. Ini berarti kita akan menciptakan kesenjangan makin lebar dengan subsidi ini. Sebab yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun dan yang tidak mampu tidak menikmati,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (26/8/2022).

Outlook belanja kompensasi dan subsidi energi akan lebih besar sebab harga, kurs, dan konsumsi yang lebih tinggi akan membuat subsidi dan kompensasi energi 2022 lebih tinggi dari alokasi. Harga minyak mentah dari US$ 100 per barel menjadi US$ 105 per barel. Sedangkan kurs dari Rp 14.450 menjadi Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat. Volume konsumsi meningkat, Pertalite (dari 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 jutakiloliter) dan solar (dari 15,1 juta kilo liter menjadi 17,44 juta kiloliter).

Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi energi Rp 502 triliun ini masih berpotensi bertambah Rp 195,6 triliun mengingat tren harga minyak dan volume konsumsi oleh masyarakat. Dia menuturkan, jika anggaran Rp 195 triliun tidak sediakan di ini, maka akan dimasukan dalam APBN 2023. Anggaran tersebut akan memakan separuh dari subsidi dan kompensasi 2023 yang sebesar Rp 336,3 triliun.

“Jadi, kalau ada tagihan di 2022 sudah terpakai buat separuhnya. pasti anggaran kompensasi dan subsidi tidak mencukupi, artinya berefek ke belakang. Nanti akan menimbulkan persoalan yang sama artinya akan muncul terus snowballing effect ke belakang,” kata Sri Mulyani.

