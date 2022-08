Harga Minyak Menguat karena Sinyal OPEC Pangkas Produksi

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada Jumat (26/8/2022) karena sinyal OPEC akan memangkas produksi. Perdagangan minyak cenderung bergejolak karena investor mencerna peringatan Kepala Federal Reserve AS (The Fed) tentang kesulitan ekonomi ke depan.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,65 menjadi US$ 100,99 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 54 sen menjadi US$ 93,06 per barel. Kedua kontrak harga minyak berfluktuasi sepanjang perdagangan.

Uni Emirat Arab menjadi anggota OPEC+ terbaru yang menyatakan selaras dengan pemikiran Arab Saudi tentang bahwa pemangkasan produksi minyak mentah. Demikian dikatakan sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Arab Saudi pada awal pekan ini menandai kemungkinan pengurangan produksi untuk mengimbangi kembalinya minyak Iran ke pasar global jika Teheran mencapai kesepakatan nuklir dengan Barat.

“Ada kesan bahwa Arab Saudi tidak mau mentolerir penurunan harga di bawah US$ 90,” kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

Harga minyak sempat turun setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pihaknya akan menerapkan kebijakan moneter ketat dalam beberapa waktu untuk melawan inflasi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi akan melambat, pasar kerja melemah serta rumah tangga dan bisnis akan tertekan.

Data telah menunjukkan beberapa penurunan inflasi. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi Fed turun pada bulan Juli menjadi 6,3% secara tahunan, dari 6,8% pada bulan Juni. Ekspektasi inflasi berdasarkan langkah-langkah University of Michigan juga mereda pada bulan Juli.

"Namun peningkatan 1 bulan masih jauh dari apa yang perlu dilihat The Fed," kata Powell.

"Pasar khawatir bahwa Powell terlihat sedikit lebih hawkish dalam inflasi," kata analis Price Futures Phil Flynn, di Chicago.

Sementara itu, beberapa pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa membahas kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan 8 September, meski dibayangi risiko resesi karena prospek inflasi memburuk. Hal itu diungkapkan lima sumber yang mengetahui proses tersebut kepada Reuters.

Sedankan jumlah rig pengeboran minyak AS, indikasi produksi masa depan, naik 4 menjadi 605 dalam pekan hingga 26 Agustus, kata Baker Hughes Co pada hari Jumat.

