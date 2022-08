Harga Emas Turun Setelah Powell Peringatkan Ekonomi Tertekan

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 1% pada perdagangan Jumat (26/8/2022) setelah Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell dalam pidatonya di Jackson Hole mengatakan ekonomi AS membutuhkan kebijakan moneter ketat untuk beberapa waktu guna mengendalikan inflasi.

Harga emas di pasar spot turun 1,25% menjadi US$ 1.736,49 per ons sehingga pada mencatat penurunan mingguan kedua berturut-turut. Sementara harga emas berjangka AS turun 1,26% menjadi US$ 1.749.

Powell mengatakan kebijakan the Fed bisa membuat pertumbuhan ekonomi melambat, pasar kerja lebih lemah serta tekanan pada rumah tangga dan bisnis.

Namun Powell tidak mengisyaratkan kebijakan yang mungkin dilakukan The Fed pada pertemuan September mendatang.

“Bursa saham dan logam tertekan karena peringatan Powell bahwa suku bunga akan tinggi akan bertahan lebih lama dan kemungkinan akan naik 75 bps pada pertemuan September kecuali data menunjukkan sebaliknya,” kata trader Heraeus Precious Metals Tai Wong di New York.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap risiko ekonomi, tetapi kenaikan suku bunga mengurangi daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil.

"Mengingat tidak ada poros dovish dari Powell, harga emas akan terus menghadapi tekanan karena berurusan dengan suku bunga tinggi," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Philip Streible, di Chicago.

Sedangkan imbal hasil Treasury AS tenor 2 tahun sempat melonjak ke level tertinggi sejak Oktober 2007 sebelum stabil di dekat level tertinggi 2 bulan. Sementara dolar rebound dari penurunan.

Analis Standard Chartered Suki Cooper mengatakan dalam tren harga emas akan melemah dalam beberapa bulan mendatang.

Adapun pasar emas fisik di Tiongkok melonjak minggu ini ke level tertinggi sejak Oktober 2021, sementara permintaan mereda di India.

Harga perak di pasar spot turun 2,22% menjadi US$ 18,852 per ons, platinum amles 2,06% menjadi US$ 862,8415 dan paladium hilang 1,72% menjadi US$ 2.110,0.

