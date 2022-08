Jika Harga BBM Naik, Ini Sederat Alasan Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah masih tarik ulur soal kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar subsidi. Di satu sisi pemerintah kerepotan dengan beban subsidi BBM pada APBN, tetapi pemerintah juga tidak mau daya beli masyarakat tertekan dan inflasi melonjak jika harga BBM dinaikkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukan terkait kemampuan APBN untuk bisa menanggung subsidi energi. Angka subsidi energi sebesar Rp 502 triliun untuk menutup selisih harga keekonomian (kompensasi) BBM, gas, dan listrik yang disalurkan oleh Pertamina dan PLN kepada masyarakat dinilai terlalu besar.

Dalam asumsi APBN 2022, pemerintah menetapkan alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 152 triliun, dengan asumsi makro harga minyak US$ 64 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.450 per dolar AS.

Namun terjadi kenaikan harga minyak, sehingga pemerintah mengajukan tambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi menjadi Rp 502 triliun. Kenaikan itu diwujudkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022.

Anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia US$ 100 per barel, kurs Rp 14.450 per dolar AS, dan volume 23 juta kiloliter hingga akhir 2022. Namun, harga minyak mentah terus mengalami kenaikan hingga di atas US$ 100 per barel dengan kurs rupiah per dolar sebesar Rp 14.750 yang berarti melemah sekitar 4%.

“Waktu kami menyampaikan ke DPR untuk menambah anggaran subsidi, kami menggunakan asumsi US$ 100 per barel. Januari sampai Juli 2022 harga rata-rata dari ICP itu di US$ 105 jadi ada beda US$ 5,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8/2022).

Alhasil subsidi dan kompensasi Rp 502 trilun masih kurang. Pemerintah masih harus menambah Rp 195,6 triliun lagi bila ingin BBM subsidi tersebut diberikan hingga akhir 2022.

Meski belum diputuskan, tetapi kenaikan harga BBM akan mengurangi tekanan APBN di tengah lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS terhadap rupiah. Tanpa penambahan kuota, persediaan Pertalite dan Solar subsidi akan habis pada akhir September dan Oktober 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, melihat dari pemakaian, mayoritas BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat menengah atas. Misalnya untuk Pertalite yang memiliki kuota 23 juta kiloliter hanya 3,9 juta kiloliter yang dinikmati 40% terbawah, sedangkan 15,8 juta kiloliter yang menikmati adalah masyarakat kelas atas. Untuk Solar dari 15 juta kiloliter hanya kurang dari 1 juta kiloliter yang dinikmati kelompok miskin.

“Memang ada orang kurang mampu dan miskin menikmati subsidi namun porsinya kecil, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau menambah ratusan triliun berarti kita menambah untuk yang sudah mampu makin banyak lagi. Saya rasa aspek keadilan menjadi sangat penting,” tandas Sri Mulyani.

Ini sederet fakta jika harga BBM perlu dinaikkan:

I. Konsumsi BBM hingga Juli 2022

Konsumsi Pertalite mencapai 16,8 juta KL dari kuota 2022 sebesar 23 juta KL sehingga tersisa 6,2 juta KL. Dibutuhkan kuota 28-29 juta KL hingga akhir 2022. Jika mengacu konsumsi rata-rata 2,4 juta KL per bulan, Pertalite akan habis di akhir September atau Oktober.

Konsumsi Solar subsidi mencapai 9,9 juta KL dari kuota 2022 sebesar 14,91 juta, sehingga tersisa 5,1 juta KL. Dibutuhkan kuota 16 juta KL hingga akhir 2022. Jika mengacu rata-rata konsumsi 1,5 juta KL per bulan, Solar subsidi akan habis pada November.

Sebagai gambaran porsi konsumsi BBM solar bersubsidi mencapai 93% dari total konsumsi jenis BBM solar. Sementara, BBM solar nonsubsidi konsumsinya hanya mencapai 7%.

II Nilai subsidi Pertalite dan Solar

Harga Solar Subsidi saat ini Rp 5.150 per liter. Dengan harga minyak dunia di level US$ 105 per barel, pemerintah mensubsidi Rp 8.300 per liternya, atau harga keekonomian Solar Rp 13.950.

Harga Pertalite saat ini Rp 7.650 per liter. Dengan harga minyak dunia di level US$ 105 per barel, pemerintah mensubsidi hampir Rp 6.800 atau harga keekonomian Pertalite Rp 14.450.

III. Anggaran subsidi dan kompensasi energi

Anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Kompensasi BBM dan listrik semula Rp 18,5 triliun, meningkat Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun.

Subsidi energi melonjak Rp 74,9 triliun dari Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Khusus subsidi BBM (Pertalite dan solar subsidi) serta LPG 3 kg naik dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.

Akibat pembengkakan subsidi, pemerintah menambah belanja APBN 2022 dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun

Hingga semester I 2022, pembayaran kompensasi BBM dan listrik Rp 104,8 triliun atau 35,7% dari pagu.

Subsidi secara luas, mulai BBM, LPG, listrik, hingga pupuk telah mencapai Rp 116,2 triliun untuk semester I 2022 atau meningkat dari semester I 2021 hanya Rp 99,6 triliun. (sumber Kemenkeu)

