Semester Pertama 2022, Laba Usaha Merck Melonjak 46%

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten healthcare PT Merck Tbk (MERK) membukukan laba usaha Rp 157,35 miliar pada semester pertama 2022. Jumlah ini meningkat 46,80% dari periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Investor Daily, pada periode tersebut Merck berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp 599,56 miliar atau naik 18,29% dari periode yang sama tahun 2021 yakni Rp 506,83 miliar. Secara terinci, pertumbuhan pendapatan ini disumbangsih penjualan perseroan kepada pihak ketiga yakni sebesar Rp 562,96 miliar atau bertumbuh 16,83% dari sebelumnya Rp 481,84 miliar. Disusul segmen pihak berelasi sebesar Rp 36,60 miliar.

Berdasarkan kelompoknya, Merck melakukan penjualan produk farmasi kepada Biopharma sebesar Rp 391,48 miliar, naik 36,66% dari Rp 286,46 miliar dan consumer healthcare sebanyak Rp 156,57 miliar. Segmen lain-lainya menyumbang Rp 51,51 miliar.

Lebih lanjut, meningkatnya beban otomatis mengerek beban pokok penjualan menjadi Rp 357,76 miliar dari sebelumnya Rp 309,28 miliar. Dengan begitu laba bruto yang dicatatkan oleh Merck menjadi Rp 241,80 miliar atau naik 22,40% dari Rp 197,54 miliar pada akhir Juni 2021.

Beban lainya, seperti beban penjualan juga merangkak naik RP 58,54 miliar dari sebelumnya Rp 56,18 miliar. Namun, kenaikan beban itu berhasil ditekan dengan kemampuan perseroan menurunkan beban administrasi menjadi Rp 35,13 miliar dan juga pendapatan lainya sebesar Rp 12,99 miliar. Alhasil, laba per saham perseroan juga naik menjadi Rp 275 per saham dari Rp 182 per saham.

Sementara itu, hingga akhir Juni 2022 total aset perseroan berjumlah Rp 988,44 miliar yang terdiri dari aset lancar Rp 745 miliar dan aset tidak lancar Rp 243,44 miliar. Sedangkan liabilitas berjumlah Rp 288,51 miliar, menurun hingga 15,69% dari Rp 342,22 miliar pada akhir Desember 2021.

Sumber: Investor Daily