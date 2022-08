Awali Perdagangan Pekan Ini, IHSG Langsung Anjlok 1%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1,07% ke 7.058,8 pada awal perdagangan hari ini, Senin (29/8/2022).

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,83% ke kisaran 476,3, indeks LQ45 turun 1,21% ke kisaran 1.002, JII turun 0,89% ke 606,3.

Nasdaq turun hampir 4%, menanggapi negatif komitmen hawkish agresif Fed dalam pidato Powell di simposium Jackson Hole Jumat lalu. The Fed berpotensi untuk kembali agresif menekan inflasi mendekati target 2%, di tengah IHK Headline yang mulai menurun; dengan tingkat pengangguran pada level terendah 3,50%, dan GDP Annualized QoQ yang saat ini sedang mengalami resesi teknis (2Q22 -0,6% Vs 1Q22 -1,6%). Pidato Powell juga kontras dengan inflasi PCE yang juga melandai, dengan Deflator PCE Juli di -0,1% MoM (Vs. Jun +1.0% MoM) dan +6.3% YoY (Vs. Jun. +6.8% YoY). Kemudian, inflasi inti berdasarkan PCE Core Deflator Juli juga menurun menjadi +0.1% MoM (Vs. Jun. +0.6% MoM) dan +4.6% YoY (Vs. Jun. +4.8% YoY).

Investor menantikan hasil earning dari duo Indofood. Selain hasil simposium Jackson Hole, investor juga melihat persentase kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Riset NHKSI melihat kenaikan harga Pertalite akan berdampak langsung pada inflasi domestik. Meskipun MoM Agustus diproyeksikan mengalami deflasi, IHK Utama dan IHK Inti YoY diproyeksikan masing-masing melebihi 5% dan mendekati 3%, berdasarkan survei Bloomberg. Sementara itu, investor mewaspadai tekanan pada margin kedua emiten Indofood tersebut, di tengah tingginya harga gandum periode Agustus-September yang meningkatkan biaya produksi. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak Konsolidasi, dengan support: 7.105 / 7.060 dan resistance: 7.145-7.200 / 7.230.

Nikkei 225 di Jepang tergelincir 2,57% dan indeks Topix turun 2,09%. Kospi Korea Selatan turun 2,4% dan indeks Kosdaq turun 3,14%. Di Australia, S&P/ASX 200 turun 2%.

