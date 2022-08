Industri Batu Bara Berperan Besar dalam Transisi Energi

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Mining Industry Indonesia (Mind ID) menggelar The 3rd Energy Transition Working Group Meeting - Parallel Event G20 Presidency of Indonesia yang mengangkat tema The Role of Coal Industry Towards Energy Transition and Circular Economy, di Hotel Westin, Bali, Senin, 29 Agustus 2022. (Foto: Istimewa)