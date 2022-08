Sritex Pangkas Rugi Bersih 93,2% di Semester I 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex berhasil menekan rugi hingga 93,2% pada semester pertama 2022. Dengan demikian, pada periode ini rugi berjalan yang diderita emiten tekstil itu sebesar US$ 60,21 juta.

Berdasarkan laporan keuangan Sritex yang dikutip Senin (29/8/2022), rugi tersebut sejalan dengan penjualan bersih yang diperoleh yakni sebesar US$ 348,89 juta, atau menurun 33,69% dari sebelumnya US$ 526,21 juta. Dengan menurunya penjualan, maka beban pokok penjualan juga ikut terpangkas menjadi US$ 355,90 juta dari periode yang sama tahun 2021 lalu US$ 724,32 juta.

Adapun penyebab menurunya penjualan bersih disumbang oleh semua segmen. Pertama, segmen ekspor, dimana penjualan benang dan kain jadi hanya terjual sebesar US$ 145,96 juta dan US$ 28,72 juta, masing-masing menurun 20,34% dan 56,60%. Disusul oleh segmen pakaian jadi dan kain mentah sebesar US$ 35,98 juta dan US$ 3,98 juta, juga menurun 52,56% dan 60,48%. Sehingga total penjualan ekspor tercatat US$ 214,66 juta.

BACA JUGA

Kemenperin Apresiasi Rekstrukturisasi yang Dilakukan Sritex

Hal yang sama terjadi pada penjualan lokal, dimana totalnya mencapai US$ 134,23 juta yang terdiri atas penjualan benang, kain jadi sebesar US$ 62,09 juta dan US$ 31,26 juta, menurun 36.52%. Penjualan pakaian jadi dan kain mentah sebesar US$ 18,71 juta dan US$ 22,16 juta, terpangkas 40,24% dan 10,17%.

Masih pada periode yang sama, beban umum dan administrasi Sritex tercatat sebesar US$ 25,43 juta menurun dari sebelumnya US$ 23,25 juta. Rugi perseroan dari selisih kurs juga menurun drastis dari sebelumnya US$ 2,13 juta menjadi US$ 456,120.

Selain itu, perseroan berhasil mendapatkan pemasukan tambahan dari operasi sebanyak US$ 623,810. Dengan demikian, rugi dari operasi yang dicatatkan oleh perseroan pada semester pertama 2022 berjumlah US$ 58,63 juta, terpangkas hingga 93,09% dari sebelumnya US$ 848,31 juta.

Sementara itu, hingga akhir Juni 2022 total aset perseroan tercatat sebesar US$ 1,13 miliar yang terdiri dari aset lancar US$ 610,11 juta dan aset tidak lancar US$ 644,87 juta. Total liabilitas dari Sritex sebesar US$ 1,59 miliar, menurun 2,14% dari US$ 1,63 miliar.

Saat ini, Sritex sedang berupaya untuk memenuhi segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) agar saham dapat kembali diperdagangkan dan lolos dari ancaman delisting. Perseroan juga telah menjabarkan strategi bisnis pada 2022.

Sekretaris Perusahaan Sri Rejeki Isman Welly Salam menjelaskan, untuk terlepas dari suspensi perdagangan BEI, perseroan selalu berkomunikasi. “Dari komunikasi terakhir, kami harus menyelesaikan perihal administrasi, dimana saat ini sudah kami penuhi dan juga pemenuhan public expose yang pada 2021 lalu sempat tertunda,” jelasnya.

BACA JUGA

Sritex Dua Kali Kirim Bantuan untuk Korban Erupsi Semeru

Selain administrasi, suspensi saham Sritex belum dicabut otoritas bursa akibat belum efektifnya homologasi SRIL hingga salinan keputusan Mahkamah Agung (MA) diterima.

"Semakin cepat kami menerima salinan keputusan terkait kasasi yang dilakukan oleh kreditur, hal itu akan sangat membantu perseroan dalam rangka pencabutan suspensi saham SRIL oleh BEI,” ujarnya.

Baca selanjutnya

Saat ini, lanjut Welly, perseroan tengah menunggu keputusan MA yang menjadi ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily