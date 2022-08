Ekonom Sarankan Subsidi BBM Mengacu pada Nilai Tetap

Jakarta, Beritasatu.com – Skema subsidi BBM yang tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu mendesak diterapkan. Jika tidak, beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah akan terus membengkak dan membebani keuangan APBN.

Chief Economist PT Bank Permata Josua Pardede menyarankan ke depan pemerintah beralih ke nilai subsidi tetap, sehingga tidak terpengaruh harga pasar BBM dan minyak dunia yang berfluktuasi. "Pergerakan harga minyak dunia tidak akan mempengaruhi anggaran subsidi pada APBN," kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin (29/8/2022).

Meski demikian kata dia kebijakan ini perlu diperkuat dengan fleksibilitas anggaran untuk perlindungan sosial sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. “Kami menilai alokasi anggaran akan lebih tepat sasaran ke masyarakat paling rentan yang terdaftar sebagai penerima perlindungan/bantuan sosial,” kata Josua.

Menurut Josua, dengan pola subsidi selama ini yakni seluruh masyarakat menikmati subsidi BBM cukup besar, perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani. “Sebagai langkah awal, pemerintah dapat menaikkan harga BBM (pertalite) ke level Rp 10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara dan kuota BBM bersubsidi tahun ini mencukupi,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah perlu memperkuat data penerima yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi melalui digitalisasi. Ke depan, dengan posisi data penerima yang berhak sudah lengkap, pemerintah secara perlahan menaikkan harga BBM ke harga pasar, atau memberikan subsidi tetapi dengan jumlah tetap sehingga kesehatan anggaran dapat terjaga.

Menurut dia, besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. “Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar dia.

Akibatnya, lanjut Josua, kuota BBM bersubsidi terus tersedot dan berimplikasi pada bertambahnya anggaran negara. Kondisi tersebut bertambah parah di tengah kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan di atas US$ 100 per barel, jauh di atas asumsi makro pada APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel.

Sekadar informasi, beban subsidi dan kompensasi BBM pada tahun ini mengalami peningkatan dari semula Rp 152 triliun yang dialokasikan pada APBN 2022 menjadi Rp 502 triliun. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers pekan lalu menyebutkan bahwa angka subsudi tersebut bisa saja terus membengkat apabila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

“Pada RAPBN 2023, kami menduga, pemerintah masih melihat harga BBM bersubsidi masih akan dijual di bawah harga keekonomiannya sehingga membutuhkan dana yang masih cukup besar,” kata Josua.

Dia menambahkan, usulan mekanisme pembatasan BBM bersubsidi melalui apps MyPertamina cukup ...

Sumber: BeritaSatu.com